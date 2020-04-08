В Луцке разрешили работать некоторым магазинам и сервисам
Городской совет Луцка внес изменения относительно временного приостановления работы объектов общего пользования из-за эпидемии коронавируса.
Отныне в городе могут работать некоторые магазины и сервисы, сообщает местное издание Волынь.Post.
Обратите внимание Продлят ли карантин до мая: прогнозы экспертов
Местные депутаты разрешили работать:
- магазинам бытовой химии;
- магазинам семян и садоводческих материалов, агрохимикатов;
- веломагазинам и веломастерским (в связи с остановкой общественного транспорта немало людей пересаживаются на велосипеды);
- магазинам и мастерским оптики;
- мастерским по изготовлению ключей;
- мастерским по ремонту обуви.
По мнению депутатов, эти объекты являются социально значимыми, а некоторые из них продают товары и предоставляют услуги первой необходимости.
Заметим, что правительство усилило и продлило карантин до 24 апреля из-за эпидемии коронавируса. Ответственность за нарушение карантина – штраф от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.
Читайте также
-
Коронавирус в России: более 1000 новых случаев за суткисегодня , 14:05
-
Пенсионеры будут платить за коммунальные с помощью почтальонов и по телефонусегодня , 14:31
-
Самолет с гуманитарной помощью от Украины сел в Италии: фото, видеосегодня , 13:38
-
От бедных к богатым: карантин наедине с Украиной, которую создалисегодня , 12:00
-
ГБР проверит связь нардепа Ильи Кивы с незаконным оборотом наркотиков, — СМИсегодня , 11:46
-
Почему Украина проигрывает на всех фронтахсегодня , 15:00