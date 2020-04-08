В Луцке разрешили работать некоторым магазинам и сервисам

Городской совет Луцка внес изменения относительно временного приостановления работы объектов общего пользования из-за эпидемии коронавируса.

Отныне в городе могут работать некоторые магазины и сервисы, сообщает местное издание Волынь.Post.

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Местные депутаты разрешили работать:

магазинам бытовой химии;

магазинам семян и садоводческих материалов, агрохимикатов;

веломагазинам и веломастерским (в связи с остановкой общественного транспорта немало людей пересаживаются на велосипеды);

магазинам и мастерским оптики;

мастерским по изготовлению ключей;

мастерским по ремонту обуви.

По мнению депутатов, эти объекты являются социально значимыми, а некоторые из них продают товары и предоставляют услуги первой необходимости.

Заметим, что правительство усилило и продлило карантин до 24 апреля из-за эпидемии коронавируса. Ответственность за нарушение карантина – штраф от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.



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