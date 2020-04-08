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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Луцке разрешили работать некоторым магазинам и сервисам

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      В Луцке разрешили работать некоторым магазинам / Getty Images

      Городской совет Луцка внес изменения относительно временного приостановления работы объектов общего пользования из-за эпидемии коронавируса.

      Отныне в городе могут работать некоторые магазины и сервисы, сообщает местное издание Волынь.Post.

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      Местные депутаты разрешили работать:

      • магазинам бытовой химии;
      • магазинам семян и садоводческих материалов, агрохимикатов;
      • веломагазинам и веломастерским (в связи с остановкой общественного транспорта немало людей пересаживаются на велосипеды);
      • магазинам и мастерским оптики;
      • мастерским по изготовлению ключей;
      • мастерским по ремонту обуви.

      По мнению депутатов, эти объекты являются социально значимыми, а некоторые из них продают товары и предоставляют услуги первой необходимости.

      Заметим, что правительство усилило и продлило карантин до 24 апреля из-за эпидемии коронавируса. Ответственность за нарушение карантина – штраф от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.

      коронавірус заборони карантин
      Что запрещено из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Волынь
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