У Луцьку дозволили працювати деяким магазинам і сервісам
Міська рада Луцька внесла зміни щодо тимчасового зупинення роботи об’єктів загального користування через епідемію коронавірусу.
Відтепер у місті можуть працювати деякі магазини та сервіси, повідомляє місцеве видання Волинь.Post.
Зверніть увагу Чи продовжать карантин до травня: прогнози експертів
Місцеві депутати дозволили працювати:
- магазинам побутової хімії;
- магазинам насіння і садівничих матеріалів, агрохімікатів;
- - веломагазинам та веломайстерням (у зв’язку з призупиненням громадського транспорту чимало людей пересідає на велосипеди);
- магазинам та майстерням оптики;
- майстерням з виготовлення ключів;
- майстерням з ремонту взуття.
На думку депутатів, ці об’єкти є соціально значимими, а окремі з них продають товари та надають послуги першої необхідності.
Зауважимо, що уряд посилив на продовжив карантин до 24 квітня через епідемію коронавірусу. Відповідальність за порушення карантину – штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
Читайте також
-
Літак з гуманітарною допомогою від України сів в Італії: фото, відеосьогодні , 13:38
-
Пенсіонери платитимуть за комунальні за допомогою листонош та телефономсьогодні , 14:27
-
ЮНЕСКО заявила про погіршення ситуації в анексованому Кримусьогодні , 08:36
-
Трамп очікує спаду коронавірусу у США вже наступного тижнясьогодні , 10:32
-
Якщо так піде і далі, до зими вигорить вся країна, – ДСНСсьогодні , 13:04
-
Лише 100 нардепів від "Слуги народу" повністю підтримали останні кадрові зміни у владі, – КВУсьогодні , 13:02