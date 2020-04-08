У Луцьку дозволили працювати деяким магазинам і сервісам

Міська рада Луцька внесла зміни щодо тимчасового зупинення роботи об’єктів загального користування через епідемію коронавірусу.

Відтепер у місті можуть працювати деякі магазини та сервіси, повідомляє місцеве видання Волинь.Post.

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Місцеві депутати дозволили працювати:

магазинам побутової хімії;

магазинам насіння і садівничих матеріалів, агрохімікатів;

- веломагазинам та веломайстерням (у зв’язку з призупиненням громадського транспорту чимало людей пересідає на велосипеди);

магазинам та майстерням оптики;

майстерням з виготовлення ключів;

майстерням з ремонту взуття.

На думку депутатів, ці об’єкти є соціально значимими, а окремі з них продають товари та надають послуги першої необхідності.

Зауважимо, що уряд посилив на продовжив карантин до 24 квітня через епідемію коронавірусу. Відповідальність за порушення карантину – штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.



Що заборонено через коронавірус / Інфографіка 24 каналу