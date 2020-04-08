15:25
8 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Луцьку дозволили працювати деяким магазинам і сервісам

      - Читать новость на русском
      У Луцьку дозволили працювати деяким магазинам / Getty Images

      Міська рада Луцька внесла зміни щодо тимчасового зупинення роботи об’єктів загального користування через епідемію коронавірусу.

      Відтепер у місті можуть працювати деякі магазини та сервіси, повідомляє місцеве видання Волинь.Post.

      Зверніть увагу Чи продовжать карантин до травня: прогнози експертів

      Місцеві депутати дозволили працювати:

      • магазинам побутової хімії;
      • магазинам насіння і садівничих матеріалів, агрохімікатів;
      • - веломагазинам та веломайстерням (у зв’язку з призупиненням громадського транспорту чимало людей пересідає на велосипеди);
      • магазинам та майстерням оптики;
      • майстерням з виготовлення ключів;
      • майстерням з ремонту взуття.

      На думку депутатів, ці об’єкти є соціально значимими, а окремі з них продають товари та надають послуги першої необхідності.

      Зауважимо, що уряд посилив на продовжив карантин до 24 квітня через епідемію коронавірусу. Відповідальність за порушення карантину – штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.

      коронавірус заборони карантин
      Що заборонено через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус в Україні Волинь Карантин в Україні 2020 Новини України
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 10:52 Чорнобильська зона палає вже четвертий день: останні новини і відео
      Новини України 21911
      сьогодні , 14:23 Ціни на продукти: що подорожчало і чи винен карантин
      Новини України 4869
      сьогодні , 14:08 Чи продовжать карантин до травня: прогнози експертів
      Новини України 423734
      сьогодні , 09:42 Від коронавірусу в Україні померли вже 52 людей: деталі
      Лікування 36387
      сьогодні , 12:54 Де встановлені блокпости по Україні: інфографіка
      Новини України 5676
      сьогодні , 08:30 Курс валют на 8 квітня: долар подешевшав, а євро зросло в ціні
      Новини України 4652
      сьогодні , 11:36 У ЗСУ зафіксували 5 випадків коронавірусу
      Новини України 7461
      сьогодні , 09:14 У Харкові жорстоко побили двох начальників поліції: відео
      Новини України 5113
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      6 квітня , 12:31 Український бізнес проти коронавірусу: хто й чим допомагає
      Ярослав Голобородько
      сьогодні , 15:00 Чому Україна програє на всіх фронтах
      Юрій Бутусов
      Залиште відгук