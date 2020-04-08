Як суди запобігають поліцейському свавіллю у зв'язку з карантином: коментар адвоката

Суди масово стають на бік українців і не штрафують за порушення карантину. Це тільки перша реакція і, очевидно, судді не мають достатньої практики в конкретних ситуаціях та оцінюють все з людської позиції, коли немає підстав накладати штраф.

Для деяких випадків, можливо, варто спершу дати попередження. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив адвокат Віталій Коломієць.

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За його словами, поліція склала забагато протоколів. Це виглядає на те, що їм дали вказівку "набити" показники. Також експерт наголосив, що у першу хвилю, коли судді масово повертали протоколи або закривати адмінпровадження, виконали важливу функцію для суспільства.

У цьому випадку суди виконали компенсаційну функцію для того, щоб запобігти поліцейському свавіллю. Оскільки ні поліцейські, ні їхні керівники не навчені як це правильно робити. Немає певної процедури і методології,

– зазначив Коломієць.

На його думку, поліція повинна складати адмінпротоколи, виключно, коли люди вчиняють зумисне правопорушення. Правоохоронці повинні мати можливість пояснити громадянам, чи відповідають ці протоколи Констиуції.

"Ці обмеження, певною мірою, доцільні, але питання чи вони законні. Вони сумнівно законні з огляду на ту процедуру, яку здійснив Кабмін," – сказав Коломієць.



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До того ж юрист зазначив, що варто дослуховуватись до здорового глузду, оскільки немає процедури, яка б говорила про легітимність введених обмежень. Якщо вам довелося зіштовхнутись з поліцейським свавіллям – захищайтесь та майте контакти адвоката, який порадить вам базові речі.