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      Как священники соревновались в футбольном турнире: фото и видео

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      Более 100 священников со всей Украины съехались в Тернополь, чтобы принять участие в футбольных соревнованиях. Таким образом хотят объяснить молодежи, что спорт это хорошо и поддерживать физическую форму должен каждый.

      Не с гимна, а с молитвы начался футбольный турнир священников Украинской греко-католической церкви. А уже через несколько минут произошла ожесточенная игра. Священники превратились в настоящих игроков.

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      Чтобы сыграть с коллегами по духу отец Ярослав приехал из Хмельницкой области. Мужчина рассказал, что футбол – его хобби. "Спорт – это хорошо. И даже священники, они не только у себя на приходе где-то пропагандируют, показывают для молодежи хороший пример, как хорошо проводить свободное время", – священник села Смотрич Каменец-Подольской епархии УГКЦ Ярослав Бидняк.

      Ярослав Бідняк
      Ярослав Бидняк

      Возможно, для наших верных это будет немного таким непонятным, не привычным, чем занимаются священники. Потому что мы привыкли всегда видеть священника, который должен быть в церкви, молиться, проповедовать. То есть верные, возможно, до конца не осознают, что священники также ведут здоровый образ жизни,
      – пояснил священник села Надворное Коломийской епархии УГКЦ Василий Колод.

      Одной игрой священнослужители не обошлись. Недавно в украинской греко-католической церкви создали отделы в епархиях, которые отвечают за физическое развитие священников и прихожан. И теперь футбол может стать традицией. А в этом турнире приняли участие около сотни священников из девяти епархий.

      Смотрите фото с соревнований:

       

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      Теги: Новости Украины УГКЦ Тернополь
      Источник: 24 канал
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