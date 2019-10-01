Як священники змагалися у футбольному турнірі: фото та відео

Понад 100 священиків з усієї України з'їхалися до Тернополя, щоб взяти участь у футбольних змаганнях. У такий спосіб хочуть пояснити молоді, що спорт це добре і підтримувати фізичну форму має кожен.

Не із гімну, а з молитви почався футбольний турнір священників Української греко-католицької церкви. А вже за декілька хвилин відбулася запекла гра. Священники перетворилися на справжніх гравців.

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Щоб зіграти з колегами по духу отець Ярослав приїхав з Хмельниччини. Чоловік розповів, що футбол його хобі. "Спорт – це є добре. І навіть священники, вони не тільки в себе на парафії десь пропагують, показують для молоді хороший приклад, як добре проводити вільний час", – священник села Смотрич Кам'янець-Подільської єпархії УГКЦ Ярослав Бідняк.



Ярослав Бідняк

Можливо для наших вірних це буде трішки таким не зрозумілим, не звичним чим займаються священники. Бо ми привикли завжди бачити священника, який має бути в церкві, молитися, проповідувати. Тобто вірні можливо, що до кінця не усвідомлюють, що священники також ведуть здоровий спосіб життя,

– пояснив священник села Надвірне Коломийської єпархії УГКЦ Василь Колод.

Однією грою священнослужителі не обійшлись. Віднедавна в українській греко-католицькій церкві створили відділи в єпархіях, які відповідають за фізичний розвиток священників та парафіян. Тож тепер футбол може стати традицією. А у цьому турнірі взяло участь близько сотні священників з дев’яти єпархій.

Дивіться фото зі змагань: