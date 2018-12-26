Как сын Шуфрича остался почти безнаказанным за трагическое ДТП

Летом 2017 года, управляя автомобилем Bentley, сын Нестора Шуфрича Нестор-младший в центре Киева на пешеходном переходе сбил мужчину. У пострадавшего были серьезные травмы, он некоторое время лечился, а семья Шуфричей оплачивала все его больничные счета.

Об этом в видеоблоге "ЦРУ. За кадром" сказала Татьяна Мартынюк.

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По ее словам, резонанс в ДТП действительно был большой. Шуфрича младшего от ответственности откровенно никто не отмазывал. Отец прямо заявлял на камеры, если виноват – будет отвечать по полной.

Год назад Печерский суд решил назначить Шуфричу-младшему наказание в виде лишения свободы сроком на три года и вместе с тем освободил от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год. Плюс к тому, оставил ему водительское удостоверение. Прокурор по делу подал кассацию в Верховный суд, ведь приговор считал неполным и несправедливым,

– рассказала журналистка.

Мартынюк отметила, что сегодня имеем окончательный вердикт Фемиды. Решение Печерского суда оставить без изменений – три года с отсрочкой, а кассацию прокурора – о лишении водительских прав – отклонить.

"Итак, Шуфрич-младший никаких ограничений относительно передвижения по городу за рулем не получил. И это после громкого ДТП. Так, семья Шуфричей довольно достойно вышла из неприятной ситуации. Пострадавшего не бросили на произвол судьбы, ему оплатили больничные счета и реабилитацию, а напоследок заключили мировое соглашение – за отказ от претензий он получил компенсацию в миллион гривен", – добавила журналистка.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога Татьяны Мартынюк "ЦРУ. За кадром" за 26 декабря 2018