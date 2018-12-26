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      Як син Шуфрича залишився майже непокараним за трагічну ДТП

      161 Читать новость на русском
      Син Шуфрича
      Син Шуфрича / Фото з відкритих джерел

      Влітку 2017 року, керуючи автомобілем Bentley, син Нестора Шуфрича Нестор-молодший в центрі Києва на пішохідному переході збив чоловіка. У потерпілого були серйозні травми, він певний час лікувався, а родина Шуфричів оплачувала всі його лікарняні рахунки.

      Про це у відеоблозі "ЦРУ. За кадром" сказала Тетяна Мартинюк.

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      За її словами, резонанс у ДТП справді був великий. Шуфрича молодшого від відповідальності відверто ніхто не відмазував. Батько прямо заявляв на камери, якщо винуватий – відповідатиме по повній.

      Рік тому Печерський суд вирішив призначити Шуфричу-молодшому покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки і разом з тим звільнив від відбування основного покарання з відстрочкою на один рік. Плюс до того, залишив йому водійське посвідчення. Прокурор у справі подав касацію до Верховного суду, адже вирок вважав неповним та несправедливим,
      – розповіла журналістка.

      Мартинюк наголосила, що сьогодні маємо остаточний вердикт Феміди. Рішення Печерського суду залишити без змін – три роки із відстрочкою, а касацію прокурора – про позбавлення водійських прав – відхилити.

      "Отже, Шуфрич-молодший жодних обмежень щодо пересування містом за кермом не отримав. І це після гучної ДТП. Так, родина Шуфричів доволі гідно вийшла із неприємної ситуації. Постраждалого не кинули напризволяще, йому оплатили лікарняні рахунки та реабілітацію, а наостанок уклали мирову угоду – за відмову від претензій він отримав компенсацію в мільйон гривень", – додала журналістка.

      Дивіться відео повного випуску відеоблогу Тетяни Мартинюк "ЦРУ. За кадром" за 26 грудня 2018

       

      Теги: Новини України Нестор Шуфрич Аварії та ДТП Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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