Как турецкие беспилотники издеваются над российскими системами ПВО: видео

В сети появилось видео из Сирии, в котором зафиксированы системы ПВО российского производства. Этими системами Россия очень хвалилась, но они абсолютно ничего не смогли противопоставить турецким дронам.

Видео, как турецкие беспилотники спокойно летают над хвалеными российскими ПВО, а те ничего не могут сделать, опубликовал портал Clash Report в твиттере.

Смотрите также Турция "показала зубы" России: важные выводы для Украины

На видео зафиксированы такие системы (как считают в РФ – гордость российской армии; системы, которые даже мухи не пропустят мимо себя и беспощадно разнесут ее ракетами):

"Панцирь-С1" – самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования, предназначенный для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.

С-125 "Печора-2А" – российская модификация советского ЗРК "Нева". Предназначен для борьбы с современными средствами воздушного нападения в условиях сложных препятствий.

Что интересно – этот ЗРК должен обеспечивать эффективное уничтожение целей малого размера и целей, летящих на малой высоте, причем даже при наличии радиопомех.

9K330 "Тор" – всепогодный тактический зенитно-ракетный комплекс, назначение для противовоздушной и противоракетной обороны, для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, сухопутных войск.

"Тор", как заявляют россияне, эффективен для защиты от ударов не только противорадиолокационных и крылатых ракет, а и против дистанционно пилотируемых летательных аппаратов. Однако практика боевых действий, кажется, показала другое.

"Страны платят высокую цену в долларах за российские системы противовоздушной обороны. Они действительно эффективны?" – иронично отметили в твиттере Clash Report.

Страны платят самый высокий доллар за российские системы противовоздушной обороны. Они действительно эффективны? pic.twitter.com/lph4jV8y7P - Отчет о столкновении (@clashreport) 9 марта 2020 г.

Ранее портал уже публиковал видео, как турецкие беспилотники беспрепятственно уничтожают военную технику Асада (а значит – России) в Сирии:

# Срочный

свидетель, фотографии системы ПВО, которая была уничтожена турецким самолетом, марширующим в Саракибе в ночь на 3 марта с активацией радара. Воздействие тепловизионной камеры рядом с батареей показывает, что система была запущена против турецкого самолета pic.twitter.com/MhPHQbhHGr. - Отчет о столкновении (@clashreport) 3 марта 2020 г.

Конвой танков и бронетехники, принадлежащих к этой системе, был полностью уничтожен турецкими беспилотниками (Пирактар) в Маарат аль-Нуман, к югу от Идлиба. Pic.twitter.com/R67C0bRK5P - Отчет о столкновении (@clashreport) 3 марта 2020 г.

Конвой танков и бронетехники системы был полностью уничтожен турецкими беспилотниками в Шейхе Мустафе, к югу от Идлиба. Pic.twitter.com/uxximiZSVi - Отчет о столкновении (@clashreport) 1 марта 2020 г.

После воздушного нападения на своих солдат турецкие вооруженные силы уничтожили одну из российских систем ПВО "Панцир S-1 (Sa-22)" сирийского режима, которая, по-видимому, была активной. pic.twitter.com/tDOMCKbcik - Отчет о столкновении (@clashreport) 28 февраля 2020 г.

Российский президент Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган в четверг, 5 марта, почти 6 часов лично говорили о Сирии в Москве. И им удалось договориться о перемирии: в полночь с 5 на 6 марта начал действовать режим прекращения огня в Идлибе.

Далее в течение 7 дней стороны должны создать коридор безопасности по линии разграничения в 6 километрах к югу и 6 километров к северу от трассы М4. А уже с 15 марта Россия и Турция начнут совместное патрулирование территории.

Достижению этих договоренностей предшествовало серьезное обострение ситуации в Сирии: поддерживаемые Россией войска Асада напали на турецких военных 27 февраля и убили 36 человек.

После атаки Турция открыла границу с ЕС для беженцев, чтобы привлечь внимание Запада к проблемам у своих границ с Сирией. А также объявила о начале новой военной операции в Сирии – "Весенний щит".

Важно! Союзником сирийского диктатора Асада в войне с оппозицией является Россия. Через Асада Кремль хочет укрепить влияние на Ближнем Востоке.