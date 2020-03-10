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      Как турецкие беспилотники издеваются над российскими системами ПВО: видео

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      В сети появилось видео из Сирии, в котором зафиксированы системы ПВО российского производства. Этими системами Россия очень хвалилась, но они абсолютно ничего не смогли противопоставить турецким дронам.

      Видео, как турецкие беспилотники спокойно летают над хвалеными российскими ПВО, а те ничего не могут сделать, опубликовал портал Clash Report в твиттере. 

      Смотрите также Турция "показала зубы" России: важные выводы для Украины

      На видео зафиксированы такие системы (как считают в РФ – гордость российской армии; системы, которые даже мухи не пропустят мимо себя и беспощадно разнесут ее ракетами):

      • "Панцирь-С1" – самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования, предназначенный для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.
      • С-125 "Печора-2А" – российская модификация советского ЗРК "Нева". Предназначен для борьбы с современными средствами воздушного нападения в условиях сложных препятствий.

      Что интересно – этот ЗРК  должен обеспечивать эффективное уничтожение целей малого размера и целей, летящих на малой высоте, причем даже при наличии радиопомех. 

      • 9K330 "Тор" – всепогодный тактический зенитно-ракетный комплекс, назначение для противовоздушной и противоракетной обороны, для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, сухопутных войск.

      "Тор", как заявляют россияне, эффективен для защиты от ударов не только противорадиолокационных и крылатых ракет, а и против дистанционно пилотируемых летательных аппаратов. Однако практика боевых действий, кажется, показала другое. 

      "Страны платят высокую цену в долларах за российские системы противовоздушной обороны. Они действительно эффективны?" – иронично отметили в твиттере Clash Report.

      Ранее портал уже публиковал видео, как турецкие беспилотники беспрепятственно уничтожают военную технику Асада (а значит – России) в Сирии:

      Конфликт в Сирии и роль Путина и Эрдогана: коротко

      • Российский президент Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган в четверг, 5 марта, почти 6 часов лично говорили о Сирии в Москве. И им удалось договориться о перемирии: в полночь с 5 на 6 марта начал действовать режим прекращения огня в Идлибе.
      • Далее в течение 7 дней стороны должны создать коридор безопасности по линии разграничения в 6 километрах к югу и 6 километров к северу от трассы М4. А уже с 15 марта Россия и Турция начнут совместное патрулирование территории.
      • Достижению этих договоренностей предшествовало серьезное обострение ситуации в Сирии: поддерживаемые Россией войска Асада напали на турецких военных 27 февраля и убили 36 человек.
      • После атаки Турция открыла границу с ЕС для беженцев, чтобы привлечь внимание Запада к проблемам у своих границ с Сирией. А также объявила о начале новой военной операции в Сирии – "Весенний щит".

      Важно! Союзником сирийского диктатора Асада в войне с оппозицией является Россия. Через Асада Кремль хочет укрепить влияние на Ближнем Востоке.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Оружие Новости России Новости Турции Атака России на Турцию в Сирии Война в Сирии
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