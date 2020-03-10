Як турецькі дрони знущаються з російських систем ППО: відео

У мережі з'явилося відео з Сирії, у якому зафіксовані системи ППО російського виробництва. Цими системами Росія дуже вихвалялася, але вони абсолютно нічого не змогли протиставити турецьким дронам.

Відео, як турецькі дрони спокійно літають над розхваленими російськими ППО, а ті нічого не можуть вдіяти, опублікував портал Clash Report у твіттері.

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На відео зафіксовані такі системи (як вважають у РФ – гордість російської армії; системи, які навіть мухи не пропустять повз себе та нещадно рознесуть її ракетами):

"Панцирь-С1" – самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) наземного базування, призначений для ближнього прикриття цивільних та військових об'єктів від усіх сучасних та перспективних засобів повітряного нападу.

– самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) наземного базування, призначений для ближнього прикриття цивільних та військових об'єктів від усіх сучасних та перспективних засобів повітряного нападу. С-125 "Печора-2А" – російська модифікація радянського ЗРК "Нева". Призначений для боротьби з сучасними засобами повітряного нападу в умовах складних перешкод.

Що цікаво – цей ЗРК мав би забезпечувати ефективне знищення цілей малого розміру та цілей, що летять на малій висоті, причому навіть за наявності радіоперешкод.

9K330 "Тор" – всепогодний тактичний зенітно-ракетний комплекс, призначення для протиповітряної та протиракетної оборони, для прикриття важливих адміністративних, економічних й військових об'єктів, сухопутних військ.

"Тор", як заявляють росіяни, ефективний для захисту від ударів не лише протирадіолокаційних та крилатих ракет, а й від дистанційно пілотованих літальних апаратів. Однак практика бойових дій, здається, показала інше.

"Країни платять високу ціну у доларах за російські системи протиповітряної оборони. Вони дійсно ефективні?" – іронічно зауважили у твіттері Clash Report.

Countries pay top dollar for Russian-made short/medium range air defense systems. Are they really effective? pic.twitter.com/lph4jV8y7P — Clash Report (@clashreport) March 9, 2020

Раніше портал вже публікував відео, як турецькі дрони без перешкод знищують військову техніку Асада (а значить – Росії) в Сирії:

#عاجل

شاهد، صور لمنظومة الدفاع الجوى التي تمت تدمرها من قبل طائرة التركية المسيرة في سراقب في ليلة ٣ أذار مع تفعيل الرادار. .تظهر آثار الكاميرا الحرارية بجانب البطارية أن النظام أطلق ضد الطائرة التركية pic.twitter.com/MhPHQbhHGr — Clash Report (@clashreport) March 3, 2020

تم تدمير قافلة من الدبابات والعربات المدرعة التابعة للنظام بالكامل من قبل الطائرات بدون طيار التركية (بيراقتار) في معرة النعمان جنوب إدلب pic.twitter.com/R67C0bRK5P — Clash Report (@clashreport) March 3, 2020

تم تدمير قافلة من الدبابات والعربات المدرعة التابعة للنظام بالكامل من قبل الطائرات بدون طيار التركية في شيخ مسطفي، جنوب ادلب pic.twitter.com/uxximiZSVi — Clash Report (@clashreport) March 1, 2020

Après l'attaque aérienne contre ses soldats, les forces armées turques ont détruit l'un des systèmes de défense aérienne Pantsir S-1 (Sa-22) de fabrication russe du régime syrien, qui semblait avoir été actif. pic.twitter.com/tDOMCKbcik — Clash Report (@clashreport) February 28, 2020

Російський президент Володимир Путін і лідер Туреччини Реджеп Ердоган у четвер, 5 березня, майже 6 годин особисто говорили про Сирію у Москві. І їм таки вдалося домовитися про перемир'я: опівночі з 5 на 6 березня почав діяти режим припинення вогню в Ідлібі.

Далі протягом 7 днів сторони повинні створити коридор безпеки по лінії розмежування у 6 кілометрів на південь та 6 кілометрів на північ від траси М4. А вже з 15 березня Росія та Туреччина розпочнуть спільне патрулювання території.

Досягненню цих домовленостей передувало серйозне загострення ситуації в Сирії: підтримувані Росією війська Асада напали на турецьких військових 27 лютого та вбили 36 людей.

Після атаки Туреччина відкрила кордон з ЄС для біженців, щоб привернути увагу Заходу до проблем біля своїх кордонів з Сирією. А також оголосила про початок нової військової операції у Сирії – "Весняний щит".

Важливо! Союзником сирійського диктатора Асада у війні з опозицією є Росія. Через Асада Кремль хоче зміцнити вплив на Близькому Сході.



Війна у Сирії: що потрібно знати та розуміти / Інфографіка 24 каналу