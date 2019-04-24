Как уберечь Украину от агрессии Путина: Сыроид назвала важные шаги

Вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид назвала конкретные шаги, которые смогут уберечь неоккупированные части государства от агрессивных действий Российской Федерации.

Сыроид в эфире 24 канала сказала, что Украина и мир не могут повлиять на действия России. Именно поэтому стране нужно работать над важными вопросами, чтобы уберечься от агрессии.

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Армия

– Мы должны увеличивать собственную живучесть, то есть укреплять Вооруженные силы, так как без сильной армии не бывает дипломатии. Политика работает только тогда, когда есть сильная армия.

Экономика

– Нам надо делать состоятельной и успешной экономику Украины. То есть выходить из олигархической системы. Если мы будем успешными, тогда наши граждане будут хотеть быть в Украине. Для них российский паспорт или любая российская приманка не будет интересной.

Информационная оборона

– Против нас ведут информационную войну, а мы не имеем информационной обороны. Если сегодня российский идеолог Виктор Медведчук имеет режим максимального содействия в Украине, то как мы собираемся выигрывать ум и сердце украинского гражданина, в частности, на оккупированных территориях?

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Как Владимир Путин нарушает территориальную целостность Украины?

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что жители оккупированного Донбасса могут получать российские паспорта по упрощенной процедуре. Украинцы, проживающие в псевдореспубликах, смогут без экзаменов и требования проживания в РФ больше пяти лет получить российский паспорт.



По словам Путина, паспорта будут выдавать из-за того, что жители ОРДЛО якобы не могут нормально передвигаться и реализовывать свои элементарные права и потребности.



Президент Украины Петр Порошенко назвал недопустимыми действия президента РФ. Он считает, что Кремль пытается оправдать и легитимизировать свое военное присутствие в Украине и может планировать аннексию региона.