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      Как уберечь Украину от агрессии Путина: Сыроид назвала важные шаги

      217 Читати новину українською
      Оксана Сыроид
      Оксана Сыроид / Фото из социальных сетей

      Вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид назвала конкретные шаги, которые смогут уберечь неоккупированные части государства от агрессивных действий Российской Федерации.

      Сыроид в эфире 24 канала сказала, что Украина и мир не могут повлиять на действия России. Именно поэтому стране нужно работать над важными вопросами, чтобы уберечься от агрессии.

      Читайте также: Распоряжение Путина о выдаче паспортов на Донбассе – это намек на переговоры, – эксперт

      Армия

      – Мы должны увеличивать собственную живучесть, то есть укреплять Вооруженные силы, так как без сильной армии не бывает дипломатии. Политика работает только тогда, когда есть сильная армия.

      Экономика

      – Нам надо делать состоятельной и успешной экономику Украины. То есть выходить из олигархической системы. Если мы будем успешными, тогда наши граждане будут хотеть быть в Украине. Для них российский паспорт или любая российская приманка не будет интересной.

      Информационная оборона

      – Против нас ведут информационную войну, а мы не имеем информационной обороны. Если сегодня российский идеолог Виктор Медведчук имеет режим максимального содействия в Украине, то как мы собираемся выигрывать ум и сердце украинского гражданина, в частности, на оккупированных территориях?

      Полное интервью с Оксаной Сыроид: смотрите видео​

      Как Владимир Путин нарушает территориальную целостность Украины?
      24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что жители оккупированного Донбасса могут получать российские паспорта по упрощенной процедуре. Украинцы, проживающие в псевдореспубликах, смогут без экзаменов и требования проживания в РФ больше пяти лет получить российский паспорт.

      По словам Путина, паспорта будут выдавать из-за того, что жители ОРДЛО якобы не могут нормально передвигаться и реализовывать свои элементарные права и потребности.

      Президент Украины Петр Порошенко назвал недопустимыми действия президента РФ. Он считает, что Кремль пытается оправдать и легитимизировать свое военное присутствие в Украине и может планировать аннексию региона.

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      Теги: Новости Украины Владимир Путин Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Оксана Сыроид Вооруженные силы Украины Виктор Медведчук
      Источник: 24 канал
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