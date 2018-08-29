Как Украина может использовать российские военные учения "Восток-2018"

Российские военные учения "Восток-2018" – плановое мероприятие. Но с каждым годом они становятся все более масштабными, с большим привлечением личного состава, военной техники. Сейчас Москва хочет решить две задачи.

Об этом 24 каналу рассказал главный редактор журнала Ukrainian Defense Антон Михненко.

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По словам эксперта, Россия периодически проводит такие учения. В прошлом году это были совместные учения с Беларусью "Запад-2017", которые были нацелены на подготовку личного состава и техники Западного и Южного военного округа. В этом году Россия перешла на восточное направление.

По убеждению Михненко, Россия, кроме того, что хочет подготовить личный состав, пытается продемонстрировать собственную силу и возможности. В прошлом году, отмечает он, Россия это продемонстрировала Европе, сейчас – на Востоке – болезненной точке РФ. Потому что там постепенно продвигает свои интересы Китай. И в некоторых регионах больше китайцев, чем россиян.

Россия хочет решить две задачи – показать присутствие вооруженных сил в восточном регионе для местного населения. Во-вторых, показать США и Китаю, что Россия там есть и способна что-то делать. Это традиционный шаг России – демонстрация силы и единственный оставшийся у Москвы фактор, который она хочет использовать максимально. Других рычагов влияния на изменение политической ситуации в мире у РФ нет,

– замечает Антон Михненко.

По словам эксперта, дестабилизация ситуации в тех или иных странах – это одно, а чтобы реально повлиять на события – то Россия это может только с помощью вооруженных сил. Чтобы показать, что с ней нужно считаться.

Вместе с тем, считает Михненко, Украина может даже извлечь определенную пользу из этих учений.

"Любые военные учения – это отработка определенных вопросов: использование артиллерии, беспилотников, новых средств связи. Это опыт и для Украины. Мы можем наблюдать за учениями вооруженных сил РФ на востоке и делать определенные выводы: как Россия применяет авиацию, артиллерию и прочее, чтобы подготовить ВСУ", – убежден Михненко.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу объявил о крупнейших с 1981 года военных учениях "Восток-2018". Маневры пройдут с 11 по 15 сентября, всего в учениях примут участие около 300 тысяч военнослужащих и около 36 тысяч единиц наземной техники, больше тысячи вертолетов, самолетов и беспилотников.