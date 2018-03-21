Как Украина может привлечь к ответственности авиакомпании России за полеты в Крым

Из-за невыплаты Россией штрафов за нарушение воздушного пространства при авиаперелетах в оккупированный Крым Украина планирует использовать инструмент заочного осуждения в отношении руководителей авиакомпаний РФ.

Об этом говорится в статье издания "РБК-Украина".

Как рассказали в Госавиаслужбе, после начала процедуры заочного осуждения служба сможет в рамках уголовного производства обратиться в суд с гражданским иском о признании себя потерпевшей стороной и об аресте имущества руководства авиакомпаний России.

Читайте также: Российские авиакомпании оштрафовали за нарушение воздушного пространства Украины

"При этом, согласно нормам УПК, мы можем арестовать не только имущество подозреваемых, но и имущество юридического лица, действиями которого причинен вред, то есть – активы авиакомпаний, в том числе самолеты", – пояснил начальник юридического управления Госавиаслужбы Виктор Авдеев.

То есть, предъявив подозрение, например, директору авиакомпании, соответствующие органы смогут обратиться в наш суд к следственному судье, чтобы он выдал решение об аресте активов директора и авиакомпании, которое действительно в любой стране мира при соблюдении международных правовых норм,

– добавил Авдеев.

Поэтому, получив на руки решение суда об аресте активов, Украина через Министерство юстиции или Генеральную прокуратуру сможет обратиться за международно-правовой помощи в другие страны.

"Украина, имея на руках данные о том, что тот или иной самолет того или иного российского авиаперевозчика, побывал, например, вчера в Крыму, а сегодня прилетел, допустим в Варшаву, сможет по соответствующим международным каналам обратиться в правоохранительные органы Польши с просьбой о арест этого самолета" – пояснил представитель Госавиаслужбы.

Он также предположил, что при слаженной работы всех органов первые решения об аресте активов могут быть вынесены за 2-3 месяца. Однако Авдеев отметил, что это не коснется сразу всех 40 российских авиакомпаний.

Читайте также: Украина уже взыскала с "Газпрома" в свой бюджет более 100 миллионов гривен

Издание отметило, что направило запросы с просьбой прокомментировать ситуацию с неуплатой штрафов за нарушение украинского воздушного пространства десяти российским авиакомпаниям, однако ответ поступил только от одной из них.

"Мы не получали от авиационных властей Украины никаких распоряжений или требований по упомянутой вами теме", – сообщили в пресс-службе российской авиакомпании "Нордавиа".