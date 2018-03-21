Як Україна може притягнути до відповідальності авіакомпанії Росії за польоти до Криму

Через невиплату Росією штрафів за порушення повітряного простору при авіаперельотах до окупованого Криму Україна планує використати інструмент заочного засудження щодо керівників авіакомпаній РФ.

Про це мовиться у статті видання "РБК-Україна".

Як розповіли в Державіаслужбі, після початку процедури заочного засудження служба зможе в межах кримінального провадження звернутися до суду з цивільним позовом про визнання себе потерпілою стороною та про арешт майна керівництва авіакомпаній Росії.

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"При цьому, згідно з нормами КПК, ми можемо заарештувати не тільки майно підозрюваних, але й майно юридичної особи, діями якої було завдано шкоду, тобто – активи авіакомпаній, в тому числі літаки", – пояснив начальник юридичного управління Державіаслужби Віктор Авдєєв.

Тобто, пред'явивши підозру, наприклад, директору авіакомпанії, відповідні органи зможуть звернутися до нашого суду до слідчого судді, щоб він видав рішення про арешт активів директора і авіакомпанії, яке дійсне в будь-якій країні світу при дотриманні міжнародних правових норм,

– додав Авдєєв.

Відтак, отримавши на руки рішення суду про арешт активів, Україна через Міністерство юстиції або Генеральну прокуратуру зможе звернутися по міжнародно-правову допомогу до інших країн.

"Україна, маючи на руках дані про те, що той чи інший літак того чи іншого російського авіаперевізника, побував, наприклад, вчора в Криму, а сьогодні прилетів, припустимо до Варшави, зможе по відповідних міжнародних каналах звернутися до правоохоронних органів Польщі з проханням про арешт цього літака", – пояснив представник Державіаслужби.

Він також припустив, що за умови злагодженої роботи всіх органів перші рішення про арешт активів можуть бути винесені за 2-3 місяці. Проте Авдєєв зауважив, що це не стосуватиметься відразу всіх 40 російських авіакомпаній.

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Видання зазначило, що скерувало запити з проханням прокоментувати ситуацію з несплатою штрафів за порушення українського повітряного простору десяти російським авіакомпаніям, проте відповідь надійшла тільки від однієї з них.

"Ми не отримували від авіаційної влади України будь-яких розпоряджень або вимог щодо згаданої вами теми", – повідомили у прес-службі російської авіакомпанії "Нордавіа".