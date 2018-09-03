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Как Украина прекратит действие Договора о дружбе с Россией: объяснение Геращенко

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Соглашение о дружбе с РФ не будут разрывать, а просто не продлят
Соглашение о дружбе с РФ не будут разрывать, а просто не продлят / Фото из открытых источников

Украина не будет разрывать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией, а просто не продолжать его действие, которое должно произойти автоматически.

Об этом рассказала вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"Мы только что увидели очень опасную риторику, в которой озвучивался сценарий Кремля, который на самом деле давно разорвал договор о дружбе между Украиной и Россией. И в украинском парламенте многие депутаты пытались украинскими руками это реализовать – разорвав соглашение для того, чтобы у Украины затем в международных судах не было ключевого – требования к РФ выполнять это соглашение для того, чтобы не терроризировать наш суверенитет и целостность", – сказала она.

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Политик подчеркнула, что есть очень большая разница между денонсация и непролонгацией соглашения.

"Речь не идет ни о денонсации, потому что мы будем требовать от Российской Федерации во всех международных судах, в Гааге и в других судах, отвечать за то, что они нарушили это соглашение", – отметила Геращенко.

Вице–спикер добавила, что сейчас президент Петр Порошенко, после принятия Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса, поручил МИД "не готовить документы для пролонгации этого соглашения, которое наступает автоматически".

"Речь идет исключительно о непролонгации", – сказала Геращенко.

Впоследствии, в своем Facebook, чиновница подчеркнула, что Украина все свои международные иски против России строить именно на нарушениях страной-агрессором договора, "ключевых его статей – об уважении территориальной целостности и суверенитета Украины, о непоколебимости наших границ".

Ни о каком разрыве, денонсации речь не идет, потому что в 2014, когда действовало Соглашение – РФ грубо его нарушило. И должна за это отвечать – за оккупацию, аннексию: нарушение границы, ключевые статьи Соглашения. А вот продлевать действие этого Договора – действительно невозможно, потому что нет ни дружбы, ни сотрудничества, а есть война и российская агрессия,
– написала Геращенко.

 

Напомним, 28 августа Президент Петр Порошенко анонсировал, что Украина разорвет с Россией договор о дружбе. Так, в ближайшее время МИД Украины должен представить необходимый пакет документов для прекращения договора. Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что разрыв договора о дружбе между Украиной и Россией не будет иметь практического значения.

Что такое договор о дружбе Украины с Россией?
Этот договор был подписан 31 мая 1997 года в Киеве. Согласно его условиям, стороны обязывались, в частности "уважать территориальную целостность и суверенитет" друг друга и "подтверждали незыблемость существующих между ними границ".

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Судьи Ирина Геращенко
Источник: 24 Канал
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