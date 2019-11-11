Как Украина противодействует расизму: эксперт о политике государства

Украина имеет прогрессивные законы, направленные на противодействие расизму и дискриминации, но не может контролировать их соблюдение.

Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал представитель аналитического центра "Европа без барьеров" Павел Кравчук.

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Что такое расизм?Расизм – предвзятое и дискриминационное отношение к людям из-за принадлежности к другим расам или этносам. Чаще всего проявляется в пренебрежении к человеку из-за цвета ее кожи.



В основном расизм присущ полиэтническим государствам или таким, где преобладают представители одного этноса, но существует определенная доля мигрантов или представителей национальных меньшинств, как в Украине.

Эксперт напомнил, что в Украине действуют по крайней мере две стратегических документа, в которых заложены основы противодействия различным формам нетерпимости на основании цвета кожи, этнического происхождения и тому подобное. Это – Стратегия государственной миграционной политики до 2025 года (а также План мероприятий по ее выполнению на период 2018-2021 годов) и Национальная стратегия в сфере прав человека (и План действий по ее выполнению на период до 2020 года).

В частности, по словам Кравчука, Стратегия государственной миграционной политики, как указано в ее преамбуле, базируется на довольно прогрессивных принципах:

предотвращения и борьбы со всеми формами и проявлениями расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости;

недопустимости любых форм дискриминации;

поощрения культурного разнообразия.

В частности, говорит эксперт, одна из целей документа – "обеспечить успешную интеграцию иностранцев и лиц без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, в украинское общество". Она предусматривает проведение активной образовательной и просветительской деятельности по формированию в обществе атмосферы терпимости и культуры межнациональных отношений, противодействия расизму и ксенофобии.

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Однако, как отметил Кравчук, на практике прописанные в стратегических документах прогрессивные нормы или не реализуются на практике, или их реализация непрозрачная и неизвестна общественности.

В частности, план мероприятий по реализации Миграционной стратегии на 2018-2021 годы потерял большую часть антидискриминационной составляющей. Остался один очень общий подпункт "Обеспечить проведение информационной кампании с целью формирования толерантного отношения и предотвращения проявлений дискриминации в обществе в отношении лиц, признанных беженцами в Украине или лицами, которые требуют дополнительной защиты, повышения уровня информированности общества".

В общем, можно сказать, что мы имеем прогрессивное законодательство и нормативную базу, направленные на противодействие расизму и дискриминации, но не имеем надлежащих механизмов, чтобы проверять качество имплементации этого законодательства. О том, что происходит на практике мы либо ничего не знаем, либо знаем очень мало. Чтобы знать, нужен системный мониторинг,

– сказал Кравчук.

Что случилось на матче "Шахтер" – "Динамо": коротко

Инцидент случился на 74-й минуте матча между "Шахтером" и "Динамо". Фанаты киевлян начали кричать оскорбительные выкрики в адрес футболиста "горняков" бразильца Тайсона. Тот не сдержался: подошел к сектору, где сидели болельщики гостей, ударил мячом по трибунам и показал неприличный жест. Арбитр из-за действий фанатов остановил игру и забрал команды с поля. Через 7 минут матч был продолжен. Сразу же бразилец получил отложенную красную карточку за неприличный жест в сторону болельщиков "Динамо".

"Я никогда не замолчу перед лицом такого нечеловеческого и жалкого акта. Мои слезы были от возмущения, неприятия и беспомощности, что я не могу ничего сделать в этот момент", – объяснил инцидент сам игрок.

Инцидент с расистским поведением болельщиков "Динамо": смотрите видео