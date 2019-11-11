Як Україна протидіє расизму: експерт про політику держави

Україна має прогресивні закони, які спрямовані на протидію расизму та дискримінації, але не може контролювати їх дотримання.

Таку думку у коментарі 24 каналу висловив представник аналітичного центру "Європа без бар'єрів" Павло Кравчук.

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Що таке расизм?Расизм – упереджене та дискримінаційне ставлення до людей через приналежність до інших рас або етносів. Найчастіше проявляється у зневазі до людини через колір її шкіри.



Здебільшого расизм притаманний поліетнічним державам або таким, де переважають представники одного етносу, але існує певна частка мігрантів або представників національних меншин, як от в Україні.

Експерт нагадав, що в Україні діють принаймні два стратегічні документи, у яких закладені основи протидії різним формам нетерпимості на підставі кольору шкіри, етнічного походження тощо. Це – Стратегія державної міграційної політики до 2025 року (а також План заходів з її виконання на період 2018-2021 років) і Національна стратегія у сфері прав людини (та План дій з її виконання на період до 2020 року).

Зокрема, за словами Кравчука, Стратегія державної міграційної політики, як зазначено у її преамбулі, базується на доволі прогресивних принципах:

запобігання і боротьби з усіма формами та проявами расизму, ксенофобії та пов’язаної з ними нетерпимості;

неприпустимості будь-яких форм дискримінації;

заохочення культурного розмаїття.

Зокрема, каже експерт, одна з цілей документу – "забезпечити успішну інтеграцію іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, в українське суспільство". Вона передбачає проведення активної освітньої та просвітницької діяльності з формування у суспільстві атмосфери терпимості та культури міжнаціональних стосунків, протидії расизму і ксенофобії.

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Однак, як зазначив Кравчук, на практиці прописані у стратегічних документах прогресивні норми або не реалізуються на практиці, або їхня реалізація непрозора і не відома загалу.

Зокрема, план заходів з реалізації Міграційної стратегії на 2018-2021 роки загубив більшу частину антидикримінаційної складової. Залишився один дуже загальний підпункт "Забезпечити проведення інформаційної кампанії з метою формування толерантного ставлення та запобігання проявам дискримінації в суспільстві до осіб, визнаних біженцями в Україні або особами, які потребують додаткового захисту, підвищення рівня поінформованості суспільства тощо".

Загалом, можна сказати, що ми маємо прогресивне законодавство і нормативну базу, які спрямовані на протидію расизму та дискримінації, але не маємо належних механізмів, щоб перевіряти якість імплементації цього законодавства. Про те, що відбувається на практиці ми або нічого не знаємо, або знаємо дуже мало. Щоб знати, потрібен системний моніторинг,

– сказав Кравчук.

Що трапилося на матчі "Шахтар" – "Динамо": коротко

Інцидент трапився на 74-й хвилині матчу між "Шахтарем" та "Динамо". Фанати киян почали кричати образливі вигуки на адресу футболіста гірників бразильця Тайсона. Той не стримався: підійшов до сектору, де сиділи вболівальники гостей, вдарив м'ячем по трибунах і показав непристойний жест. Арбітр через дії фанатів зупинив гру та забрав команди з поля. Через 7 хвилин матч було продовжено. Одразу ж бразилець отримав відкладену червону картку за непристойний жест в сторону вболівальників "Динамо".

"Я ніколи не замовкну перед обличчям такого нелюдського і жалюгідного акту. Мої сльози були від обурення, неприйняття і безпорадності, що я не можу нічого зробити в цей момент", – пояснив інцидент сам гравець.

Інцидент з расистською поведінкою вболівальників "Динамо": дивіться відео