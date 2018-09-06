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Как Украина взяла в заложники российские банки

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Как Украина взяла в заложники российские банки
Как Украина взяла в заложники российские банки / fakty.ictv.ua

Российские банки под санкциями и вывести деньги из Украины они не могут. Продать свои финансовые учреждения у них не выходит, а закрыть их просто так – нельзя.

Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" рассказал финансовый аналитик Сергей Фурса.

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По словам финансового аналитика, российские банки вынуждены поддерживать свои дочерние банки в Украине, выбрав стратегию их постепенного умирания. Другого выхода им не оставили.

"У украинских дочек российских государственных банков есть кредиты перед материнскими банками. Но мы помним, что есть санкции, а это значит, что вернуть эти кредиты своим материнским банкам дочерние банки в Украине просто не могут", – сказал Фурса.

Что они делают с этими зависшими кредитам? Переводят в капитал. Транзакция чисто на бумаге. Одна часть пассива баланса банка, кредитная задолженность, просто переходит в другую строку – капитал. Но в итоге? В итоге эта транзакция проходит как прямая инвестиция. И, бабах, у вас уже российские банки – крупнейшие инвесторы в экономику Украины,
– отметил финансовый аналитик.

"Повышает это зависимость Украины от российских денег? Вообще нет. Это все последствия активной экспансии российских денег в 2010-2013 годов, когда российские банки под руководством Кремля кредитовали в Украине все, что движется. Теперь уже не кредитуют. И кредиты им тоже, прямо скажем, не очень возвращают", – заявил Фурса.

И добавил, что здесь нет никакой "зрады", просто чуть-чуть приятно, что можно добавить много головной боли российским государственным банкам.

Видео полного выпуска видеоблога "Финансовая грамотность" за 6 сентября 2018

 

Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Финансы Банки
Источник: 24 канал
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Новости за 6 сентября
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