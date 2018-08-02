Как украинцам начать зарабатывать на падении гривны

Гривна ослабла за последнюю неделю, но это не было неожиданностью. То, что на прошедшей неделе гривна будет под давлением, можно было сказать месяц назад, два месяца и даже полгода назад.

Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" рассказал финансовый аналитик Сергей Фурса.

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Как отметил Фурса, гривна валюта сезонная. "Вопрос только в том, мы видим уже сейчас начало этого сезонного ослабления, гривна ненадолго укрепится перед тем, как снова начать снижение через пару недель. Но результат все равно будет один и тот же", – сказал финансовый аналитик.

Мы видели в январе курс 28,8, базовый прогноз на конец года содержит в себе курс на уровне 29,0-29,5. Изменения незначительные. Просто надо сравнивать подобные – противопоставлять курс лета к зиме, а сравнивать январь с январем,

– прокомментировал Фурса.

По словам эксперта, украинцам стоит наконец начать зарабатывать на сезонности, так как когда все знают, что в январе гривна проходит локальный минимум, а в мае-июне – локальный максимум. "Грех не пользоваться такой ситуацией. Особенно когда государство предлагает удобные инструменты, в виде валютных и гривневых облигаций", – заверил Фурса.

И добавил, что когда достаточно много людей станут финансово грамотными и начнут использовать сезонные факторы, то со временем и они уйдут.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога Сергея Фурсы "Финансовая грамотность" за 2 августа 2018