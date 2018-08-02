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Как украинцам начать зарабатывать на падении гривны

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Как украинцам начать зарабатывать на падении гривны
Как украинцам начать зарабатывать на падении гривны / Кордон

Гривна ослабла за последнюю неделю, но это не было неожиданностью. То, что на прошедшей неделе гривна будет под давлением, можно было сказать месяц назад, два месяца и даже полгода назад.

Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" рассказал финансовый аналитик Сергей Фурса.

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Как отметил Фурса, гривна валюта сезонная. "Вопрос только в том, мы видим уже сейчас начало этого сезонного ослабления, гривна ненадолго укрепится перед тем, как снова начать снижение через пару недель. Но результат все равно будет один и тот же", – сказал финансовый аналитик.

Мы видели в январе курс 28,8, базовый прогноз на конец года содержит в себе курс на уровне 29,0-29,5. Изменения незначительные. Просто надо сравнивать подобные – противопоставлять курс лета к зиме, а сравнивать январь с январем,
– прокомментировал Фурса.

По словам эксперта, украинцам стоит наконец начать зарабатывать на сезонности, так как когда все знают, что в январе гривна проходит локальный минимум, а в мае-июне – локальный максимум. "Грех не пользоваться такой ситуацией. Особенно когда государство предлагает удобные инструменты, в виде валютных и гривневых облигаций", – заверил Фурса.

И добавил, что когда достаточно много людей станут финансово грамотными и начнут использовать сезонные факторы, то со временем и они уйдут.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога Сергея Фурсы "Финансовая грамотность" за 2 августа 2018

 

Теги: Новости Украины Видеоблоги Деньги Гривна Доллар-Гривна Финансы
Источник: 24 канал
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