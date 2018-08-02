Як українцям почати заробляти на падінні гривні
Гривня ослабла за останній тиждень., але це не було несподіванкою. Те, що на минулому тижні гривня буде під тиском можна було сказати місяць назад, два місяці і навіть півроку тому.
Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розповів фінансовий аналітик Сергій Фурса.
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Як зазначив Фурса, гривня валюта сезонна. "Питання тільки в тому, чи ми бачимо вже зараз початок цього сезонного ослаблення, чи гривня ненадовго зміцниться перед тим, як знову почати зниження через пару тижнів. Але результат все одно буде один і той самий", – сказав фінансовий аналітик.
Ми бачили в січні курс 28,8, базовий прогноз на кінець року містить у собі курс на рівні 29,0-29,5. Зміни незначні. Просто треба порівнювати подібні – протиставляти курс літа до зими, а порівнювати січень із січнем,
– прокоментував Фурса.
За словами експерта, українцям варто нарешті почати заробляти на сезонності, адже коли всі знають, що в січні гривня проходить локальний мінімум, а в травні-червні – локальний максимум. "Гріх не користуватися такою ситуацією. Особливо коли держава пропонує зручні інструменти, у вигляді валютних і гривневих облігацій", – запевнив Фурса.
І додав, що коли досить багато людей стануть фінансово грамотними і почнуть використовувати сезонні фактори, то з часом і вони підуть.
Дивіться відео повного випуску відеоблогу Сергія Фурси "Фінансова грамотність" за 2 серпня 2018