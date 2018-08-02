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Як українцям почати заробляти на падінні гривні

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Як українцям почати заробляти на падінні гривні
Як українцям почати заробляти на падінні гривні / Кордон

Гривня ослабла за останній тиждень., але це не було несподіванкою. Те, що на минулому тижні гривня буде під тиском можна було сказати місяць назад, два місяці і навіть півроку тому.

Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розповів фінансовий аналітик Сергій Фурса.

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Як зазначив Фурса, гривня валюта сезонна. "Питання тільки в тому, чи ми бачимо вже зараз початок цього сезонного ослаблення, чи гривня ненадовго зміцниться перед тим, як знову почати зниження через пару тижнів. Але результат все одно буде один і той самий", – сказав фінансовий аналітик.

Ми бачили в січні курс 28,8, базовий прогноз на кінець року містить у собі курс на рівні 29,0-29,5. Зміни незначні. Просто треба порівнювати подібні – протиставляти курс літа до зими, а порівнювати січень із січнем,
– прокоментував Фурса.

За словами експерта, українцям варто нарешті почати заробляти на сезонності, адже коли всі знають, що в січні гривня проходить локальний мінімум, а в травні-червні – локальний максимум. "Гріх не користуватися такою ситуацією. Особливо коли держава пропонує зручні інструменти, у вигляді валютних і гривневих облігацій", – запевнив Фурса.

І додав, що коли досить багато людей стануть фінансово грамотними і почнуть використовувати сезонні фактори, то з часом і вони підуть.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу Сергія Фурси "Фінансова грамотність" за 2 серпня 2018

 

Теги: Новини України Відеоблоги Гроші Гривня Долар-Гривня Фінанси
Джерело: 24 канал
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