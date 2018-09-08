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Как украинцам найти общий язык с поляками: посол озвучил единственный способ

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Дещица назвал способ как найти общий язык украинцам и полякам
Дещица назвал способ как найти общий язык украинцам и полякам / Фото из открытых источников

Единственный путь решить конфликт между украинцами и поляками, который возник из-за различной трактовки общего прошлого Украины и Польши – это профессиональный диалог на уровне историков, подальше от политики.

Такое мнение высказал посол Украины в Польше Андрей Дещица в интервью "Главкому".

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Когда мы говорим о напряженности в польско-украинских отношениях, то я могу сказать, что она касается только исторического аспекта. Она касается различной трактовки нашего общего прошлого,
– отметил он.

Дипломат рассказал, что в первую очередь, речь идет о годах Второй мировой войны.

"По моему мнению, тема Волынской трагедии стала предметом обсуждения, предметом политических заявлений, дискуссий по нескольким причинам. Прежде всего, вопросы исторического прошлого в программе правящей партии "Право и справедливость" стоит достаточно высоко в их политической стратегии. И это не касается только Украины. Вопросы истории для них является острым и в общении с другими странами, и внутри самой Польши", – сказал Дещица.

Украинский посол отметил, что вторым является вопрос исторического прошлого, который перешел из плоскости экспертов и историков в плоскость заявлений политиков.

"И политики начали использовать это очень часто. Здесь есть большая опасность. Нам надо уважать историю, нам надо помнить свою историю, но не использовать ее для политики", – подчеркнул Дещица.

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По мнению дипломата, третьим пунктом в вопросе конфликта украинцев и поляков является Россия, которая заинтересована в том, чтобы между двумя государствами не было единства, и чтобы Польша не поддерживала Украину в стратегически важных для Киева вопросах.

Россия использует историческое прошлое, играя на эмоциях поляков общества, чтобы вбить клин между Украиной и Польшей. В то же время, в Польше начинают осознавать, что разговаривать с украинцами с позиции силы или давления – безрезультатно. Единственный путь – профессиональный диалог на уровне историков, подальше от политики,
– подчеркнул он.

Кроме того, посол рассказал, что для того, чтобы вернуть этот дискурс из политической плоскости к диалогу историков, необходимо доносить до политиков важность "уроков" общей истории Украины и Польши.

"Чему учит нас история? Когда Украина и Польша начинали между собой ссориться, когда мы начинали между собой воевать, то в итоге это вредило одному и другому государству. Свою свободу Украина теряла и теряла Польша. Историческое прошлое должно нас учить как строить будущее. Историческое прошлое давних лет и в годы Второй мировой войны показывает, что борьба между Украиной и Польшей не приводила к добру ни для одной, ни для другой стороны. Нам это надо доносить до политиков. А история никогда не будет одинаково оценена одной или другой стороной, всегда будут разногласия. И это нормально", – подытожил Дещица.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России История Новости Польши
Источник: 24 Канал
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