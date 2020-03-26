Как украинцы будут реагировать на чрезвычайное положение: объяснение политолога

Согласно решению Кабмина, от 25 марта на всей территории Украины введен режим чрезвычайной ситуации. Впрочем, пока идут дискуссии о целесообразности введения чрезвычайного положения, в связи с пандемией коронавируса.

В эфире программы "Политическая анатомия" на 24 канале политолог Олег Саакян отметил, что то, как отреагируют украинцы на такое решение, зависит от того, когда будет введено чрезвычайное положение. Также он вспомнил, что когда в Украине вводилось военное положение, во времена президентства Петра Порошенко, ничего плохого не случилось. Тогда был установлен ряд предохранителей, чтобы им нельзя злоупотреблять. Например, отсрочить выборы.

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По мнению политолога, сейчас очень важно смотреть, что предусматривает чрезвычайное положение.

Первое. Следует четко понимать, под какие меры, план действий власти нужен чрезвычайное положение.

Второе. Стоит понимать, каких полномочий в существующих сейчас не хватает. Для чего хочет власть чрезвычайное положение.

Потому что чрезвычайное положение – это инструмент, как нож. Может быть и хороший, и плохой. Если у нас действительно будет обостряться эпидемиологическая ситуация, и мы увидим итальянско-испанский сценарий, тогда чрезвычайное положение в Украине будет нужен,

– пояснил Олег Саакян.

По словам политолога, если говорить о введении чрезвычайного положения сейчас:

это преждевременно с точки зрения функций государства. Она может их выполнять в режиме чрезвычайной ситуации;

это преждевременно с точки зрения ожидания общества, которое начало серьезно воспринимать эту угрозу.

Информация действует, общество в определенной степени демонстрирует свою ответственность. "Но я бы не взялся сказать, что есть полное понимание всей полноты возможной трагедии. По крайней мере социология точно показывает, что в обществе пока такого нет", – рассказал Олег Саакян.

Также он добавил, что это может быть и катастрофически с точки зрения будущего для того, кто захочет пойти на такой шаг, собственно, и для президента.

Ведущий программы Артем Овдиенко задал вопрос: "Пока у нас смертей не так много, мы не простим введения чрезвычайного положения и ограничения наших конституционных свобод. Когда смертей будет достаточно, то тогда все окей?».

По мнению Олега Саакяна, тогда вполне вероятно, что общество воспримет этот шаг утвердительно. Если посмотреть на кадры из Италии, становится понятно, для чего может быть введено чрезвычайное положение:

Например, это экспроприация частных клиник, чтобы они работали в общей медицинской системе;

Или это может быть использование подвижной частной собственности для доставки медикаментов, продуктов, логистики для супермаркетов, если этого не будет хватать;

Это может быть ограничение определенных свобод на передвижение. В частности, для борьбы с мародерством. Ведь эпидемии всегда идут рядом с ростом криминогенности.

То есть, все те другие вызовы, которые могут появиться со временем, могут потребовать режима чрезвычайного положения. Смерти – это, к сожалению, один из индикаторов, которые могут сыграть свою роль в этом,

– отметил Олег Саакян.

Что такое чрезвычайное положение?

Согласно закону, это особый правовой режим, который может временно вводиться в Украине или в отдельных ее местностях. Вводится он при возникновении чрезвычайных ситуаций не ниже общегосударственного уровня, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, создают угрозу жизни и здоровью граждан.



Что предусматривает введение чрезвычайной ситуации / Инфографика 24 канала