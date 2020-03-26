Як українці реагуватимуть на надзвичайний стан: пояснення політолога

Згідно з рішенням Кабміну, від 25 березня на всій території України введено режим надзвичайної ситуації. Втім наразі йдуть дискусії щодо необхідності встановлення надзвичайного стану, у зв'язку з пандемією коронавірусу.

В ефірі програми "Політична анатомія" на 24 каналі політолог Олег Саакян зазначив, що те, як відреагують українці на таке рішення, залежить від того, коли буде введений надзвичайний стан. Також він пригадав, що коли в Україні вводився воєнний стан, за часів президентства Петра Порошенка, нічого поганого не трапилося. Тоді було встановлено низку запобіжників, щоб ним не можна було зловживати. Наприклад, відтермінувати вибори.

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На думку політолога , зараз дуже важливо дивитися, що передбачатиме надзвичайний стан.

Перше. Слід чітко розуміти, під які заходи, план дій владі потрібен надзвичайний стан.

Друге. Варто розуміти, яких повноважень до тих, що існують зараз, не вистачає. Для чого хоче влада надзвичайний стан.

Тому що надзвичайний стан – це інструмент, як ніж. Може бути і хороший, і поганий. Якщо у нас дійсно буде загострюватися епідеміологічна ситуація, і ми побачимо італійсько-іспанський сценарій, тоді надзвичайний стан в Україні буде потрібний,

– пояснив Олег Саакян.

За словами політолога, якщо говорити про введення надзвичайного стану зараз:

це передчасно з точки зору функцій держави. Вона може їх виконувати в режимі надзвичайної ситуації;

це передчасно з точки зору очікування суспільства, яке почало серйозніше сприймати цю загрозу.

Інформація діє, суспільство певною мірою демонструє свою відповідальність. "Але я б не взявся сказати, що є повне розуміння всієї повноти можливої трагедії. Принаймні соціологія точно демонструє, що в суспільстві поки що такого немає", – розповів Олег Саакян.

Також він додав, що це може бути і катастрофічно з точки зору політичного майбутнього для того, хто захоче піти на такий крок, власне, і для президента.

Ведучий програми Артем Овдієнко поставив питання: "Поки в нас смертей не так багато, ми не пробачимо запровадження надзвичайного стану і обмеження наших конституційних свобод. Коли смертей буде достатньо, то тоді все окей?".

На думку Олега Саакяна, тоді цілком вірогідно, що суспільство сприйме цей крок ствердно. Якщо подивитися на кадри з Італії, стає зрозуміло, для чого може бути введений надзвичайний стан:

Наприклад, це експропріація приватних клінік, щоб вони працювали в загальній медичній системі;

Або це може бути використання рухомої приватної власності для доставки медикаментів, продуктів, логістики для супермаркетів, якщо цього не буде вистачати;

Це може бути обмеження певних свобод на пересування. Зокрема, для боротьби з мародерством. Адже епідемії завжди йдуть поряд зі зростанням криміногенності.

Тобто, всі ті інші виклики, які можуть з’явитися з часом, можуть потребувати режиму надзвичайного стану. Смерті – це, на жаль, один з індикаторів, які можуть зіграти свою роль в цьому,

– відзначив Олег Саакян.

Що таке надзвичайний стан?Згідно з законом, це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях. Вводиться він при виникненні надзвичайних ситуацій не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян.



Що передбачає введення надзвичайної ситуації / Інфографіка 24 каналу