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      Как украинцы ездили в Европу поездами в 2019 году

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      В 2019 году Укрзализныця в Европу и обратно перевезла 942,1 пассажиров / Фото из открытых источников

      В 2019 году самым популярным железнодорожным маршрутом в Украине стал Киев – Перемышль. В целом Укрзализныця в страны Евросоюза и обратно перевезла 942,1 пассажиров. Это на 14,9% больше, чем было в 2018 году.

      Как сообщает пресс-служба Укрзализныци, поездами № 715/716 и № 705/706, которые курсируют из Киева в Перемышль и назад, в 2019 году путешествовало более 482 тысяч пассажиров.

      Интересно! Какие виды транспорта были самыми популярными среди украинцев в 2019 году: статистика

      Среди других популярных поездов в компании назвали:

      • № 67/68 Киев – Варшава – Киев (выбрала 61 тысяча пассажиров).
         
      • № 35/36 Одесса – Перемышль – Одесса (59 тысяч пассажиров).
         
      • № 31/32 Киев – Рига (24 тысячи пассажиров).

      К слову, недавно Укрзализныця анонсировала запуск скоростных поездов, которые будут ехать из Львова в Краков, Прагу и Вену. Правда, добраться до этих европейских городов можно будет не раньше, чем через год. Сначала должны проложить европейскую колею от Скнылова, что в окрестностях Львова, до украинско-польской границы. Ее стоимость составит более 900 миллионов гривен, но это должны быть инвестиционные средства. Поезда будут выезжать именно со станции "Скнылов", чтобы не перегружать станцию ​​"Львов", через которую идут практически все внутригосударственные поезда.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Транспорт Евросоюз Укрзализниця Железная дорога
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