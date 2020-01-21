Как украинцы ездили в Европу поездами в 2019 году
В 2019 году самым популярным железнодорожным маршрутом в Украине стал Киев – Перемышль. В целом Укрзализныця в страны Евросоюза и обратно перевезла 942,1 пассажиров. Это на 14,9% больше, чем было в 2018 году.
Как сообщает пресс-служба Укрзализныци, поездами № 715/716 и № 705/706, которые курсируют из Киева в Перемышль и назад, в 2019 году путешествовало более 482 тысяч пассажиров.
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Среди других популярных поездов в компании назвали:
- № 67/68 Киев – Варшава – Киев (выбрала 61 тысяча пассажиров).
- № 35/36 Одесса – Перемышль – Одесса (59 тысяч пассажиров).
- № 31/32 Киев – Рига (24 тысячи пассажиров).
К слову, недавно Укрзализныця анонсировала запуск скоростных поездов, которые будут ехать из Львова в Краков, Прагу и Вену. Правда, добраться до этих европейских городов можно будет не раньше, чем через год. Сначала должны проложить европейскую колею от Скнылова, что в окрестностях Львова, до украинско-польской границы. Ее стоимость составит более 900 миллионов гривен, но это должны быть инвестиционные средства. Поезда будут выезжать именно со станции "Скнылов", чтобы не перегружать станцию "Львов", через которую идут практически все внутригосударственные поезда.
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