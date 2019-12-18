В Украине стало более быстрым прохождение контроля на границе с Польшей

Кабмин ускорил прохождение пограничного контроля на границе Украины с Польшей, открыв международный пункт контроля на участке между железнодорожными станциями "Львов" и "Мостиска-2". Все процедуры пограничного и таможенного контролей будут происходить непосредственно во время движения поездов.

Правительство запускает удобный сервис, который уменьшит время ожидания для пассажиров во время пересечения границы на станции "Львов" для железнодорожного сообщения с Польшей, сообщил в телеграмм-канале премьер Алексей Гончарук.

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Именно поэтому правительство открыло международный пункт контроля на этом участке, который будет работать постоянно и круглосуточно. Все процедуры пограничного и таможенного контролей будут происходить непосредственно во время движения поездов.

"Это решение – результат успешного пилотного проекта на поездах "Интерсити+" сообщением Киев – Львов – Перемышль, которое движется между станциями "Львов" и "Мостиска-2" и в обратном направлении", – добавил Гончарук.

Добавим, в Укрзализныце пообещали, что через год украинцы смогут получить прямое скоростное сообщение из Львова в Краков, Прагу, Вену. Для этого планируют проложить евроколию от государственной границы Украины с Польшей до станции "Скнилов", что на окраине Львова. Потратят на это около 900 миллионов гривен.