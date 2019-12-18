В Україні стало швидше проходити контроль на кордоні з Польщею

Кабмін прискорив проходження прикордонного контролю на кордоні України з Польщею, відкривши міжнародний пункт контролю на ділянці між залізничними станціями "Львів" та "Мостиська-2". Всі процедури прикордонного та митного контролів відбуватимуться безпосередньо під час руху поїздів.

Уряд запускає зручний сервіс, який зменшить час очікування для пасажирів під час перетину кордону на станції "Львів" для залізничного сполучення з Польщею, повідомив у телеграм-каналі прем’єр Олексій Гончарук.

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Саме тому уряд відкрив міжнародний пункт контролю на цій ділянці, який працюватиме постійно та цілодобово. Всі процедури прикордонного та митного контролів відбуватимуться безпосередньо під час руху поїздів.



"Це рішення – результат успішного пілотного проєкту на потягах "Інтерсіті+" сполученням Київ – Львів – Перемишль, що рухається між станціями "Львів" і "Мостиська-2" та у зворотному напрямку", – додав Гончарук.

Додамо, в Укрзалізниці пообіцяли, що через рік українці зможуть отримати пряме швидкісне сполучення зі Львова до Кракова, Праги, Відня. Для цього планують прокласти євроколію від державного кордону України з Польщею до станції "Скнилів", що на околиці Львова. Витратять на це близько 900 мільйонів гривень.