14:41
18 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хто врятує Росію від нещасть. YouTube для бідних
      Вєсті Кремля
      22:05, 17 грудня
      Вєсті.UA: Психічні розлади Киви. Полювання на "слуг народу"
      Вєсті.UA
      19:19, 17 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ

      В Україні стало швидше проходити контроль на кордоні з Польщею

      686 Читать новость на русском
      Контроль на кордоні України з Польщею у поїздах стало проходити простіше / uz.gov.ua

      Кабмін прискорив проходження прикордонного контролю на кордоні України з Польщею, відкривши міжнародний пункт контролю на ділянці між залізничними станціями "Львів" та "Мостиська-2". Всі процедури прикордонного та митного контролів відбуватимуться безпосередньо під час руху поїздів.

      Уряд запускає зручний сервіс, який зменшить час очікування для пасажирів під час перетину кордону на станції "Львів" для залізничного сполучення з Польщею, повідомив у телеграм-каналі прем’єр Олексій Гончарук.

      До теми подорожей: Українці зможуть їздити в Росію лише за закордонними паспортами

      Саме тому уряд відкрив міжнародний пункт контролю на цій ділянці, який працюватиме постійно та цілодобово. Всі процедури прикордонного та митного контролів відбуватимуться безпосередньо під час руху поїздів.

      "Це рішення – результат успішного пілотного проєкту на потягах "Інтерсіті+" сполученням Київ – Львів – Перемишль, що рухається між станціями "Львів" і "Мостиська-2" та у зворотному напрямку", – додав Гончарук.

      Додамо, в Укрзалізниці пообіцяли, що через рік українці зможуть отримати пряме швидкісне сполучення зі Львова до Кракова, Праги, Відня. Для цього планують прокласти євроколію від державного кордону України з Польщею до станції "Скнилів", що на околиці Львова. Витратять на це близько 900 мільйонів гривень.

      Санкції США проти "Північного потоку-2": чому від цього виграє Україна
      сьогодні
      4442
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Новини України Укрзалізниця Залізниця Подорожі Безвізовий режим Олексій Гончарук Новини Польщі Держприкордонслужба Кабінет Міністрів України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:14 Депутатів позбавили недоторканності: як каратимуть обранців
      Ірина Поліщук 1929
      сьогодні , 13:01 Найцікавіші міфи про здоров'я, які ми спростували у 2019 році
      Вероніка Климська 294
      17 грудня , 18:30 Як обрати якісний камін та не помилитися з вибором: прості поради
      669
      сьогодні , 12:00 Продолжим ползти. Оппозиции плевать на иностранцев, они против прозрачного рынка земли, – Фурса
      Сергій Фурса 309
      сьогодні , 11:52 Санкції США проти "Північного потоку-2": чому від цього виграє Україна
      Світлана Попова 4442
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук