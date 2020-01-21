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      Як українці їздили до Європи потягами у 2019 році

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      У 2019 році Укрзалізниця до Європи та назад перевезла 942,1 тисяч пасажирів / Фото з відкритих джерел

      У 2019 році найпопулярнішим залізничним маршрутом в Україні став Київ – Перемишль. А загалом Укрзалізниця до країн Євросоюзу та назад перевезла 942,1 тисяч пасажирів. Це на 14,9% більше, аніж було у 2018 році.

      Як повідомляє пресслужба Укрзалізниці, потягами № 715/716 і № 705/706, які курсують з Києва до Перемишля та назад, у 2019 році подорожувало понад 482 тисяч пасажирів.

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      Серед інших популярних потягів у компанії назвали:

      • № 67/68 Київ – Варшава – Київ (обрала 61 тисяча пасажирів),
      • № 35/36 Одеса – Перемишль — Одеса (59 тисяч пасажирів);
      • № 31/32 Київ – Рига (24 тисячі пасажирів).

      До слова, нещодавно Укрзалізниця анонсувала запуск швидкісних поїздів, що їхатимуть зі Львова до Кракова, Праги та Відня. Щоправда, дістатися до цих європейських міст можна буде не раніше, ніж за рік. Спершу мають прокласти європейську колію від Скнилова, що на околицях Львова, до українсько-польського кордону. Її вартість становитиме понад 900 мільйонів гривень, але це мають бути інвестиційні кошти. Потяги виїжджатимуть саме зі станції "Скнилів", щоб не перевантажувати станцію "Львів", через яку прямують фактично всі внутрішньодержавні поїзди.

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      21 січня
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Транспорт Залізниця Укрзалізниця Євросоюз
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