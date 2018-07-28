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Как украинцы изготовили уникальный гранатомет производства УАГ-40

Сделано в Украине 191 Читати новину українською

Такой вид есть на вооружении американской армии (МК-19, МК-47), немецкой (НК GMG) и еще нескольких стран. С 2017 года с такими гранатометами воюют и украинские бойцы.

УГА-40 – полностью украинская разработка, которая имела целью заменить еще советские образцы 70-х годов: АГС (А-гэ-Эс)-17. Копировать устаревшую модель уже не было смысла, поэтому для нашей страны этот гранатомет стал первой военной разработкой, изготовленной по стандартам НАТО.

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Процесс производства наладили в Киеве, а именно на территории "Кузницы на Рыбацкой", бывшая Ленинская. Стартовали в 2010 году, а уже через 3 года представили первые образцы. Здесь уже сразу можно было заметить преимущества над зарубежными аналогами. Во-первых вес: наш гранатомет весит 17 килограммов, еще 14 – станок. Вместе это 31 килограмм. А вот американский МК-19 – 65 кг, поэтому на поле боя украинские солдаты будут иметь большую мобильность.

Гранатомет УАГ-40
Гранатомет УАГ-40

Во-вторых, киевляне поработали над снижением импульса отдачи. Для этого разработали дульный тормоз, который принимает на себя газы, образовавшиеся вследствие сгорания пороха. Кроме того, ствол гранатомета имеет сразу три вида нарезки, что облегчает эксплуатацию для бойцов.

Вот еще некоторые технические характеристики:
– длина гранатомета 960 мм;
– дальность полета снаряда – 2 километра;
– подача гранат – ленточная, а за одну минуту можно выстрелять 400 боеприпасов.

Киевские оружейники явно стремились к полной независимости от иностранных поставщиков, поэтому решили наладить и собственное производство 40-мм боеприпасов. На это им понадобилось около двух лет, зато сейчас называют свои пушки наибольшим достижением.

Фугасный снаряд используют для поражения живой силы, так как его осколки разлетаются в радиусе 12 метров. А вот кумулятивные – используют для уничтожения легкой бронированной техники – прожигают броню толщиной 80 мм. Недавно выпуск таких снарядов наладили и в Шостке на заводе "Импульс".

Теги: Сделано в Украине
Источник: 24 канал
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