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Як українці виробили унікальний гранатомет виробництва УАГ-40

Зроблено в Україні 375 Читать новость на русском

Такий вид є на озброєнні американської армії (МК-19, МК-47), німецької (НК GMG) та ще кількох країн. З 2017 року з такими гранатометами воюють й українські бійці.

УГА-40 – повністю українська розробка, що мала на меті замінити ще радянські зразки 70-х років: АГС (А-ге-Ес)-17. Копіювати застарілу модель уже не було сенсу, тож для нашої країни цей гранатомет став першою військовою розробкою, виготовленою за стандартами НАТО.

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Процес виробництва налагодили в Києві, а саме на території "Кузні на Рибальському", колишня Ленінська. Стартували у 2010 році, а вже за 3 роки представили перші зразки. Тут уже одразу можна було помітити переваги над закордонними аналогами. По-перше вага: наш гранатомет важить 17 кілограмів, ще 14 – станок. Разом це 31 кілограм. А от американський МК-19 – 65, тож на полі бою українські солдати матимуть більшу мобільність. 

Гранатомет УАГ-40
Гранатомет УАГ-40

По-друге, кияни попрацювали над зниженням імпульсу віддачі. Для цього розробили дульне гальмо, яке приймає на себе гази, що утворились унаслідок спалення пороху. Крім того, ствол гранатомета має одразу три види нарізки, що полегшує експлуатацію для бійців.

Ось ще деякі технічні характеристики:
– довжина гранатомета 960 мм;
– дальність польоту снаряда – 2 кілометри;
– подача гранат – стрічкова, а за одну хвилину можна вистріляти 400 боєприпасів.

Київські зброярі вочевидь прагнули цілковитої незалежності від іноземних постачальників, тож вирішили налагодити й власне виробництво 40-мм боєприпасів. На це їм знадобилося близько двох років, зате зараз називають свої гармати найбільшим досягненням.

Фугасний снаряд використовують для ураження живої сили, адже його осколки розлітаються у радіусі 12 метрів. А от кумулятивні – використовують для знешкодження легкої броньованої техніки – пропалюють броню завтовшки 80 мм. Нещодавно випуск таких снарядів налагодили й у Шостці на заводі "Імпульс".

Теги: Зроблено в Україні
Джерело: 24 канал
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