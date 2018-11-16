Как украинцы относятся к борьбе коррупцией: неожиданные данные

61% граждан назвали коррупцию самой серьезной проблемой Украины, которая мешает развитию.

25% украинцев считают, что коррупция в Украине не является глобальной.

Читайте также: Сколько "Радикальная партия" заплатила прокремлевским каналам за рекламу

Коррупцию трудно преодолеть: борются с ней сами коррупционеры – в этом убеждены 61% украинцев; коррумпированность почти всегда остается безнаказанной – убеждены 38% опрошенных.

Украинцы считают коррупцию безнаказанной

Наконец, 38% украинцев признают, что коррупция является частью нашей ментальности. 55% считают, что коррупционеров прежде всего нужно жестко наказывать.

12% украинцев уверяет, что коррупционера можно просто перевоспитать.



12% убеждены, что коррупционера можно перевоспитать