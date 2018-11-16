Как украинцы относятся к борьбе коррупцией: неожиданные данные
61% граждан назвали коррупцию самой серьезной проблемой Украины, которая мешает развитию.
25% украинцев считают, что коррупция в Украине не является глобальной.
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Коррупцию трудно преодолеть: борются с ней сами коррупционеры – в этом убеждены 61% украинцев; коррумпированность почти всегда остается безнаказанной – убеждены 38% опрошенных.
Украинцы считают коррупцию безнаказанной
Наконец, 38% украинцев признают, что коррупция является частью нашей ментальности. 55% считают, что коррупционеров прежде всего нужно жестко наказывать.
12% украинцев уверяет, что коррупционера можно просто перевоспитать.
12% убеждены, что коррупционера можно перевоспитать
Источник: 24 канал
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