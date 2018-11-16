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      Как украинцы относятся к борьбе коррупцией: неожиданные данные

      126 Читати новину українською

      61% граждан назвали коррупцию самой серьезной проблемой Украины, которая мешает развитию.

      25% украинцев считают, что коррупция в Украине не является глобальной.

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      Коррупцию трудно преодолеть: борются с ней сами коррупционеры – в этом убеждены 61% украинцев; коррумпированность почти всегда остается безнаказанной – убеждены 38% опрошенных.

      корупція

      Украинцы считают коррупцию безнаказанной

      Наконец, 38% украинцев признают, что коррупция является частью нашей ментальности. 55% считают, что коррупционеров прежде всего нужно жестко наказывать.

      12% украинцев уверяет, что коррупционера можно просто перевоспитать.

      корупція
      12% убеждены, что коррупционера можно перевоспитать

      Теги: Новости Украины Взятка Деньги Коррупция
      Источник: 24 канал
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