Як українці ставляться до боротьби корупцією: неочікувані дані

61% громадян назвали корупцію найсерйознішою проблемою України, яка заважає розвитку.

25% українців вважають, що корупція в Україні не є глобальною.

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Корупцію важко подолати бо: борються з нею самі корупціонери – у цьому переконані 61% українців; корумпованість майже завжди лишається безкарною – переконані 38% опитаних.



Українці вважають корупцію безкарною

Врешті 38% українців визнають, що корупція є частиною нашої ментальності. 55% вважають, що корупціонерів передовсім потрібно жорстко карати.

12% українців запевняє, що корупціонера можна просто перевиховати.



12% переконані, що корупціонера можна перевиховати