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      Как украинцы отреагируют на результаты выборов: прогноз журналистов

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      Как украинцы будут реагировать на результаты выборов
      Как украинцы будут реагировать на результаты выборов / Фото из открытых источников

      Первые результаты экзит-полов на президентских выборах в Украине будут обнародованы в 20:00. Как украинцы отреагируют на выбор страны – в прямом эфире 24 канала рассказали политический эксперт Кристина Бердинских и политический обозреватель Роман Кравец.

      Роман Кравец рассказал, чтобы понять настроения людей, нужно выйти на улицу и спросить их об этом. Он пояснил, что в штабах кандидатов совсем другое мнение относительно этого.

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      "К примеру, условный кандидат думает, если он проиграет, то люди за него выйдут и все будет прекрасно. Политики не совсем понимают настроения людей. То, что они встречаются с обществом на митингах, это классно, но мы сами видим, какие туда люди приходят. Обычно – сфанатизированные", – сказал журналист.

      По его словам, согласно результатам соцопросов, люди не настроены выходить на улицу.

      Однако есть вторая угроза – это парамилитарные организации. Кто-то может говорить, что их контролируют, но это не до конца правда. Эти организации могут сотрудничать с некоторыми кандидатами в президенты. Их можно стимулировать фальсификациями, деньгами и так далее,
      – пояснил Кравец.

      Эксперт Кристина Бердинских также отметила, что настроения людей будут зависеть от процентной разницы между вторым и третьим местом на выборах. Если это будет один процент, то это повод говорить, что была фальсификация.

      Смотрите марафон о выборах на 24 канале онлайн.

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      Президентские выборы-2019: онлайн-трансляция на 24 канале
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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины ЦИК Новости политики
      Источник: 24 канал
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