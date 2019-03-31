Как украинцы отреагируют на результаты выборов: прогноз журналистов

Первые результаты экзит-полов на президентских выборах в Украине будут обнародованы в 20:00. Как украинцы отреагируют на выбор страны – в прямом эфире 24 канала рассказали политический эксперт Кристина Бердинских и политический обозреватель Роман Кравец.

Роман Кравец рассказал, чтобы понять настроения людей, нужно выйти на улицу и спросить их об этом. Он пояснил, что в штабах кандидатов совсем другое мнение относительно этого.

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"К примеру, условный кандидат думает, если он проиграет, то люди за него выйдут и все будет прекрасно. Политики не совсем понимают настроения людей. То, что они встречаются с обществом на митингах, это классно, но мы сами видим, какие туда люди приходят. Обычно – сфанатизированные", – сказал журналист.

По его словам, согласно результатам соцопросов, люди не настроены выходить на улицу.

Однако есть вторая угроза – это парамилитарные организации. Кто-то может говорить, что их контролируют, но это не до конца правда. Эти организации могут сотрудничать с некоторыми кандидатами в президенты. Их можно стимулировать фальсификациями, деньгами и так далее,

– пояснил Кравец.

Эксперт Кристина Бердинских также отметила, что настроения людей будут зависеть от процентной разницы между вторым и третьим местом на выборах. Если это будет один процент, то это повод говорить, что была фальсификация.

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