Как украинцы в Бельгии отметили день вышиванки: яркие фото

В Брюсселе собрались представители украинской диаспоры и военные, которые сейчас лечатся за границей, чтобы вместе отметить этот день. Цель этой акции – обратить внимание европейцев на Украину и ее традиции.

Украинцы по всему миру накануне устроили многочисленные мероприятия по популяризации национальной одежды.

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К празднику присоединились сотни людей, среди них и посол Украины в Бельгии Николай Точицкий. В мероприятии также приняли участие украинские военнослужащие, проходящие в Брюсселе реабилитацию после ранений, которые они получили во время боевых действий на Донбассе.

На главной площади Брюсселя провели флешмоб ко Дню вышиванки, который вызвал живой интерес у жителей и гостей бельгийской столицы. А потом украинцы спели государственный гимн, воскликнув после этого "Слава Украине!".

К слову, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд поздравила украинское общество с Всемирным днем ​​вышиванки и показала фото в украинском национальном костюме.