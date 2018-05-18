Як українці в Бельгії відзначили день вишиванки: яскраві фото

У Брюсселі зібралися представники української діаспори та військові, які нині лікуються за кордоном, аби разом відзначити цей день. Мета цієї акції – звернути увагу європейців на Україну та її традиції.

Українці по всьому світу напередодні влаштували чисельні заходи із популяризації національного одягу.

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До свята долучилося сотні людей, серед них і посол України в Бельгії Микола Точицький. У заході також узяли участь українські військовослужбовці, які проходять у Брюсселі реабілітацію після поранень, яких вони зазнали під час бойових дій на Донбасі.

На головній площі Брюсселя провели флешмоб до Дня вишиванки, який викликав жвавий інтерес у жителів і гостей бельгійської столиці. А пізніше українці заспівали державний гімн, вигукнувши після цього "Слава Україні!".

До слова, Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд привітала українську громаду із Всесвітнім днем вишиванки і показала фото в українському національному вбранні.