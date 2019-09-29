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      Как Украине вернуть оккупированные территории и реинтегрировать людей

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      Украина должна работать со своими гражданами на Донбассе и в Крыму
      Украина должна работать со своими гражданами на Донбассе и в Крыму / 24 канал

      Жители оккупированного Донбасса, которые ежедневно физически переживают встречу с Украинским государством, возвращаются на оккупированную территорию с новым опытом пренебрежения и нелюбви. Поэтому Украине надо работать с общинами и в Крыму, и на оккупированных территориях Донбасса, и поддерживать различные способы.

      "Я невъездной на ту сторону (на оккупированные территории Донбасса). Но говорить с населением "ЛНР" и "ДНР" я мог с украинской стороны, когда они въезжают. Коммуникация с Украинским государством у них есть – в виде солдат на пропускных пунктах. И это очень отрицательное лицо страны", – рассказал в интервью изданию "Апостроф" историк, философ, старший научный сотрудник Института Кеннана при Международном научном центре им. Вудро Вильсона Михаил Минаков.

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      По его словам, с одной стороны, идея правительства – "мы не можем там создавать постоянные нормальные условия для пересечения, все унизительное и плохое". А с другой стороны, люди, которые ежедневно проходят и физически переживают встречу с Украинским государством, возвращаются на ту территорию с новым опытом пренебрежения и нелюбви.

      Нам надо работать с этими общинами и в Крыму, и на оккупированных территориях, и поддерживать разные способы. А это значит-либо частичная (soft) , либо полная реинтеграция,
      – отметил Минаков.

      Что предусматривает частичная реинтеграция оккупированных территорий?

      По мнению Минакова, частичная реинтеграция территорий – это то, что молдаване делали последние 10 лет с неподконтрольной территорией в Приднестровье.

      "Это второй сценарий, когда через торговые, социальные связи, через силу и привлекательность евроинтеграции медленно подтягиваешь молодежь, старшее поколение, как наиболее уязвимые группы населения, на свою сторону. Пока что это не меняет политическое неприятие друг друга. Но в идентичностях это немного улучшило отношения между приднестровцами и большей частью Молдовы", – пояснил историк.

      Что предполагает полная реинтеграция оккупированных территорий?

      Или способом плана Штайнмайера, или каким-то новым, полная реинтеграция предполагает определенные уступки.

      "И вот где та грань компромисса, ради чего мы готовы пойти на реинтеграцию – это вопрос к лидерам. Здесь ни одно решение не будет популярным", – убежден Минаков.

      Читайте также: Если Украина подпишет что-то по Штайнмаєру, сразу начнется процесс снятия санкций, – политолог

      карта окупованих територій Донбасу

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      Теги: Война на Донбассе Новости политики Новости Украины Оккупированные территории Аннексия Крыма Реинтеграция Донбасса
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