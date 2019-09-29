Як Україні повернути окуповані території та реінтегрувати людей

Мешканці окупованого Донбасу, які щодня фізично переживають зустріч з Українською державою, повертаються на окуповану територію з новим досвідом зневаги і нелюбові. Тож Україні треба працювати з громадами і в Криму, і на окупованих територіях Донбасу, і підтримувати різні способи.

"Я нев’їзний на той бік (на окуповані території Донбасу). Але говорити з населенням "ЛНР" і "ДНР" я міг з українського боку, коли вони в’їжджають. Комунікація з Українською державою у них є – у вигляді солдатів на пропускних пунктах. І це дуже негативне обличчя країни", – розповів в інтервю виданню "Апостроф" історик, філософ, старший науковий працівник Інституту Кеннана при Міжнародному науковому центрі ім. Вудро Вільсона Михайло Мінаков.

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За його словами, з одного боку, ідея уряду – "ми не можемо там створювати постійні нормальні умови для перетину, все принизливе і погане". А з іншого боку, люди, які щодня проходять і фізично переживають зустріч з Українською державою, повертаються на ту територію з новим досвідом зневаги і нелюбові.

Нам треба працювати з цими громадами і в Криму, і на окупованих територіях, і підтримувати різні способи. А це означає – або часткова (soft), або повна реінтеграція,

– зазначив Мінаков.

Що передбачає часткова реінтеграція окупованих територій?

На думку Мінакова, часткова реінтеграція територій – це те, що молдовани робили останні 10 років з непідконтрольною територією у Придністров’ї.

"Це другий сценарій, коли через торгівельні, соціальні зв’язки, через силу і привабливість євроінтеграції поволі підтягуєш молодь, старше покоління, як найуразливіші групи населення, на свій бік. Поки що це не змінює політичне несприйняття одне одного. Але в ідентичностях це трохи поліпшило стосунки між придністровцями і більшою частиною Молдови", – пояснив історик.

Що передбачає повна реінтеграція окупованих територій?

Чи у спосіб плану Штайнмаєра, чи якогось нового, повна реінтеграція передбачається через певні поступки.

"І от де та межа компромісу, заради чого ми готові піти на реінтеграцію – це питання до лідерів. Тут жодне рішення не буде популярним", – переконаний Мінаков.

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