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      Как украинская армия изменилась за период российской агрессии: достижения и неудачи

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      Техника, что не заводится, один бронежилет на троих и старая форма – так украинская армия в 2014 году встретила российскую агрессию. За годы войны на Востоке Вооруженные силы хоть и медленно, но крепли.

      Увеличилось количество подразделений, исчезла проблема с обеспечением элементарными вещами: формой, средствами защиты. Появились новые образцы вооружения. Однако проблем все еще хватает.

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      Старенький гранатомет АГС 1974 года выпуска до сих пор в строю: защищает украинскую независимость под оккупированным Донецком. Военнослужащий Петруха ласково называет его "тетушкой Агнессой".

      війна на Донбасі
      Гранатомет АГС

      К сожалению, советское вооружение в украинской армии все еще составляет львиную долю.

      Все равно 95 % нашего оружия является советским, патроны – тоже. При этом количество техники, которая заводилась в начале советской войны, и количество техники, которая заводится сейчас, кардинально отличается,
      – рассказал основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

      Однако Украина постепенно, но все же принимает на вооружение новые образцы. Среди самых удачных – противотанковый комплекс "Стугна", аналог американского Javelin.

      Ракетный комплекс "Ольха" является аналогом российского "Смерча", однако имеет дальность большую на 30 километров.

      Війна на Донбасі
      Ракетный комплекс "Ольха"

      5 декабря Украина испытала собственные крылатые ракеты, которые способны уничтожать цели как на суше, так и в море – это очень важно в связи с российской агрессией в Керченском проливе.

      Обеспечение армии техническими средствами набирает обороты: появляются тепловизоры, армия медленно переходит к беспилотным аппаратам. Поставка устройств началось в 2018 году, в 2019 году их количество увеличится. Мы получаем новые БТРы, новые системы артиллерийского огня,
      – прокомментировал военный эксперт и участник боевых действий Андрей Рымарук.

      Но есть и неудачные примеры. В частности, пресловутый миномет "Молот", который с 2016 года взрывался девять раз и забрал не одну жизнь военнослужащих. Однако в Министерстве обороны обвиняют не миномет, а самих военных.

      Количество армии с начала российской агрессии в Украине увеличилось до 182 тысяч солдат, создано девять новых пехотных бригад и две десантные. Фактически с нуля создан корпус морской пехоты, который насчитывает уже две бригады, также увеличилось и количество танковых подразделений.

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      Конечно, проблем еще хватает. Это – фактически отсутствие легкой колесной техники, недостаточное количество современных средств связи, катастрофическое положение с медицинским обеспечением. В ужасном состоянии украинский флот и авиация, которым не уделяли внимания из-за того, что они не вовлечены в сегодняшнюю войну.

      Армия, которая была в начале войны, и та, которая есть сейчас, сильно отличаются. Она прогрессирует, но не так быстро, как хочет часть общества,
      – пояснил Дейнега.

      Точное количество той или иной техники в Министерстве обороны не говорят, ведь эта информация является закрытой. Также никто не сможет подтвердить или опровергнуть, действительно ли наша армия седьмая по мощности в Европе: такие рейтинги составляют, ссылаясь на голые цифры.

      Но сила нашего войска – в огромном боевом опыте, которого не имеет ни одна армия старого света.

      Напомним, 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил. Именно в этот день в Старичах недалеко от Яворовского полигона на Львовщине в общежитие нового образца заселились первые военнослужащие.

      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Конфликт в Азовском море Вооруженные силы Украины Оружие Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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