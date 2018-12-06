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      Як українська армія змінилася за період російської агресії: досягнення та невдачі

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      Техніка, що не заводиться, один бронежилет на трьох та стара форма – так українська армія в 2014 році зустріла російську агресію. За роки війни на Сході Збройні сили хоч і повільно, але міцнішали.

      Збільшилася кількість підрозділів, зникла проблема із забезпеченням елементарними речами: формою, засобами захисту. З'явилися нові зразки озброєння. Проте проблем все ще вистачає.

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      Старенький гранатомет АГС 1974 року випуску досі в строю: боронить українську незалежність під окупованим Донецьком. Військовослужбовець Петруха лагідно називає його "тітонькою Агнесою".

      війна на Донбасі
      Гранатомет АГС

      На жаль, радянське озброєння в українській армії все ще складає левову частку.

      Все одно 95 % нашої зброї є радянською, набої – також. При цьому кількість техніки, яка заводилася на початку радянської війни й кількість техніки, яка заводиться зараз кардинально відрізняється,
      – розповів засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

      Проте Україна поступово, але все ж приймає на озброєння нові зразки. Серед найвдаліших – протитанковий комплекс "Стугна", аналог американського Javelin. 

      Ракетний комплекс "Вільха" є аналогом російського "Смерча", проте має дальність, більшу на 30 кілометрів.

      Війна на Донбасі
      Ракетний комплекс "Вільха"

      5 грудня Україна випробувала власні крилаті ракети, які здатні знищувати цілі як на суші, так і в морі – це дуже важливо у зв'язку з російською агресією в Керченській протоці.

      Забезпечення армії технічними засобами набирає обертів: з'являються тепловізори, армія повільно переходить до безпілотних апаратів. Постачання пристроїв розпочалося у 2018 році, у 2019 році їх кількість збільшиться. Ми отримуємо нові БТРи, нові системи артилерійського вогню,
      – прокоментував військовий експерт та учасник бойових дій Андрій Римарук.

      Та є і невдалі приклади. Зокрема, сумнозвісний міномет "Молот", який із 2016 року вибухав дев'ять разів та забрав не одне життя військовослужбовців. Проте у Міністерстві оборони звинувачують не міномет, а самих військових.

      Кількість армії від початку російської агресії в Україні збільшилась до 182 тисяч солдатів, створено дев'ять нових піхотних бригад та дві десантні. Фактично "з нуля" створений корпус морської піхоти, який налічує вже дві бригади, також збільшилась й кількість танкових підрозділів.

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      Звичайно, проблем ще вистачає. Це – фактично відсутність колісної легкої техніки, недостатня кількість сучасних засобів зв'язку, катастрофічний стан з медичним забезпеченням. В жахливому стані український флот та авіація, яким не приділяли уваги через те, що вони не залучені у сьогоднішній війні.

      Армія, яка була на початку війни й та, яка є зараз, сильно відрізняються. Вона прогресує, та не так швидко, як хоче частина суспільства,
      – пояснив Дейнега.

      Точну кількість тієї чи іншої техніки у Міністерстві оборони не кажуть, адже ця інформація є закритою. Також ніхто не зможе підтвердити або спростувати, чи наша армія справді є сьомою за потужністю в Європі: такі рейтинги складають, посилаючись на голі цифри.

      Та сила нашого війська – у величезному бойовому досвіді, якого не має жодна армія старого світу.

      Нагадаємо, 6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил. Саме у цей день в Старичах неподалік від Яворівського полігону на Львівщині у гуртожиток нового зразка заселились перші військовослужбовці.

      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини України Збройні сили України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Зброя
      Джерело: 24 канал
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