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      Свято в окопі: як на фронті відзначили День Збройних сил України – відео

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      День Збройних сил святкують і на передовій: без урочистостей та по-армійськи скромно. Адже війна нікуди не поділася – протягом доби окупанти 15 разів вели вогонь по наших позиціях, зокрема 6 разів із забороненого Мінськими угодами озброєння.

      Свято на фронті проходить майже буденно. Хіба лише на ранкове шикування в кожен батальйон з нагородами приїжджав комбриг.

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      Одну з таки відзнак, "За мужність", отримав боєць Костянтин – за вчинок, яким відзначився ще влітку 2018 року. 

      нагорода військовому
      З нагоди свята військових нагороджують за їх досягнення та подвиги

      Тоді на передовій терористи підбили протитанковою ракетою водовоз, а хлопець кинувся рятувати побратимів із полум'я.

      Привезли нам воду, хлопці вже якраз їхали назад. Та дорога у нас там "пробита" саперами. Ну і ПТУР залетів прямо в кабіну. Хлопці горіли, то я їх витяг. Один, щоправда, помер майже одразу, а іншому ноги поранило дуже. Кажуть, що він живий – на лікуванні в Ізраїлі,
      – розповів Костянтин.

      Нагороди нагородами, та зовсім поруч іде війна: у кількох кілометрах на схід хлопці продовжують боронити країну. Будь-яке свято тут відзначають в окопі. Бійці зазначили, що різниці від звичайного дня зовсім не відчувають, та в будь-яку мить готові до ворожих "привітань".

      Якщо обстріли з того боку лінії розмежування будуть помірними, ввечері солдати спробують накрити скромний святковий стіл.

      Зранку трохи дров заготували. Можливо, ввечері приготуємо якесь олів'є. Щось будемо думати – потрібно ж, щоб цей день якось відрізнявся від буднів,
      – переконаний військовий Андрій.

      Він зізнався, святкових дат на війні небагато. Та ті, що є, таки стараються святкувати, щоб хоч якось розвантажити гарячі голови.

      Зазвичай ввечері зростає небезпека підходу ворожих диверсійних груп через густий туман. Вже на відстані 10 метрів важко розгледіти людину.

      війна на донбасі
      Війна на Донбасі

      Та пильність на передовій солдати не втрачають ніколи: поки в нагрітих пічками бліндажах тут святкуватимуть, на кожному спостережному пункті бійці по черзі будуть уважно видивлятися ворога у тепловізор, як і впродовж інших днів у році. 

      Нагадаємо, 6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил. Саме у цей день в Старичах неподалік від Яворівського полігону на Львівщині у гуртожиток нового зразка заселились перші військовослужбовці

      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Збройні сили України Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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