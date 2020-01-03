Как украинская ГТС работала в 2019 году: ключевые цифры и графика

Государственная компания "Укртрансгаз" опубликовала свой последний отчет о деятельности украинской газотранспортной системе в 2019 году. В нем, в частности, есть ключевые показатели по объемам транзита, запасам газа, импорту, добыче и потреблении.

В дальнейшем отчеты о работе украинской ГТС будет публиковать ее автор, отмечает "Укртрансгаз". Интересно: Транзит газа: ключевые моменты нового соглашения Украины и России Ключевые итоги работы украинской ГТС в 2019 году Транзит газа:

объемы транспортировки газа по территории Украины из России в европейские страны и Молдову в прошлом году составил 89,6 миллиарда кубометров. Это на 3% или на 2,8 миллиарда кубометров больше, чем за аналогичный показатель предыдущего года;

объемы транспортировки газа по территории Украины из России в европейские страны и Молдову в прошлом году составил 89,6 миллиарда кубометров. Это на 3% или на 2,8 миллиарда кубометров больше, чем за аналогичный показатель предыдущего года; Запасы газа:

в подземные хранилища было закачано 13,1 миллиарда кубометров газа, что больше на 34%, чем в течение 2018 года. Отбор из ПХГ уменьшился на 25% и составил 8 млрд. По состоянию на 1 января в ПХГ Украины накоплено 18,9 миллиардов кубометров голубого топлива. Это на 36% больше, чем в прошлом году;

в подземные хранилища было закачано 13,1 миллиарда кубометров газа, что больше на 34%, чем в течение 2018 года. Отбор из ПХГ уменьшился на 25% и составил 8 млрд. По состоянию на 1 января в ПХГ Украины накоплено 18,9 миллиардов кубометров голубого топлива. Это на 36% больше, чем в прошлом году; Импорт:

по состоянию на 1 января (четвертую зиму) Украина уже в течение 1496 дней не импортирует газ для своих нужд из России. За этот период объемы газа поступали исключительно из стран ЕС. В 2019 году в Украину импортировано 14,2 миллиарда кубометров голубого топлива, что больше на 35% от аналогичного прошлогоднего объема;

по состоянию на 1 января (четвертую зиму) Украина уже в течение 1496 дней не импортирует газ для своих нужд из России. За этот период объемы газа поступали исключительно из стран ЕС. В 2019 году в Украину импортировано 14,2 миллиарда кубометров голубого топлива, что больше на 35% от аналогичного прошлогоднего объема; Добыча:

поступления природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины в 2019 году составили 20,7 миллиардов кубометров, что на 1% меньше отметки предыдущего года;

поступления природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины в 2019 году составили 20,7 миллиардов кубометров, что на 1% меньше отметки предыдущего года; Потребление:

украинским потребителям всех категорий с начала года транспортировано магистральными газопроводами 26,4 миллиарда кубометров газа, что на 7% меньше аналогичного показателя 2018 года. Общее использование газа для производственно-технологических расходов (ПТР) – уменьшилось на 8% и насчитывает 3,4 миллиарда кубометров природного газа.

Как работала украинская ГТС в 2019 году / инфографика Укртрансгаза