Як українська ГТС працювала у 2019 році: ключові цифри і графіка
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Державна компанія "Укртрансгаз" опублікував свій останній звіт щодо діяльності української газотранспортної системи у 2019 році. У ньому, зокрема, є ключові показники щодо обсягів транзиту, запасів газу, імпорту, видобутку та споживання.
Надалі звіти про роботу української ГТС публікуватиме її автор, зазначає "Укртрансгаз".
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Ключові підсумки роботи української ГТС у 2019 році
- Транзит газу:
обсяги транспортування газу територією України з Росії до європейських країн і Молдови минулого року становив 89,6 мільярда кубометрів. Це на 3% або на 2,8 мільярда кубометрів більше, ніж за аналогічний показник попереднього року;
- Запаси газу:
до підземних сховищ було закачано 13,1 мільярда кубометрів газу, що більше на 34%, ніж протягом 2018 року. Відбір з ПСГ зменшився на 25% і склав 8 мілрдів. Станом на 1 січня в ПСГ України накопичено 18,9 мільярда кубометрів блакитного палива. Це на 36% більше, ніж торік;
- Імпорт:
Станом на 1 січня (четверту зиму) Україна вже протягом 1496 днів не імпортує газ для своїх потреб з Росії. За цей період обсяги газу надходили виключно з країн ЄС. У 2019 році в Україну імпортовано 14,2 мільярда кубометрів блакитного палива, що більше на 35% від аналогічного минулорічного обсягу;
- Видобуток:
Надходження природного газу в ГТС від газовидобувних підприємств України у 2019 році склали 20,7 мільярдів кубометрів, що на 1% менше за позначку попереднього року;
- Споживання:
Українським споживачам всіх категорій з початку року протранспортовано магістральними газопроводами 26,4 мільярда кубометрів газу, що на 7% менше аналогічного показника 2018 року. Загальне використання газу для виробничо-технологічних витрат (ВТВ) – зменшилося на 8% і нараховує 3,4 мільярда кубометрів природного газу.
Як працювала українська ГТС у 2019 році / інфографіка Укртрансгазу
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