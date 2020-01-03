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      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Як українська ГТС працювала у 2019 році: ключові цифри і графіка

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      У 2019 році обсяги транзиту російського газу Україною зросли на 3% / ua-energy.org

      Державна компанія "Укртрансгаз" опублікував свій останній звіт щодо діяльності української газотранспортної системи у 2019 році. У ньому, зокрема, є ключові показники щодо обсягів транзиту, запасів газу, імпорту, видобутку та споживання.

      Надалі звіти про роботу української ГТС публікуватиме її автор, зазначає "Укртрансгаз".

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      Ключові підсумки роботи української ГТС у 2019 році

      • Транзит газу:
        обсяги транспортування газу територією України з Росії до європейських країн і Молдови минулого року становив 89,6 мільярда кубометрів. Це на 3% або на 2,8 мільярда кубометрів більше, ніж за аналогічний показник попереднього року;
      • Запаси газу:
        до підземних сховищ було закачано 13,1 мільярда кубометрів газу, що більше на 34%, ніж протягом 2018 року. Відбір з ПСГ зменшився на 25% і склав 8 мілрдів. Станом на 1 січня в ПСГ України накопичено 18,9 мільярда кубометрів блакитного палива. Це на 36% більше, ніж торік;
      • Імпорт:
        Станом на 1 січня (четверту зиму) Україна вже протягом 1496 днів не імпортує газ для своїх потреб з Росії. За цей період обсяги газу надходили виключно з країн ЄС. У 2019 році в Україну імпортовано 14,2 мільярда кубометрів блакитного палива, що більше на 35% від аналогічного минулорічного обсягу;
      • Видобуток:
        Надходження природного газу в ГТС від газовидобувних підприємств України у 2019 році склали 20,7 мільярдів кубометрів, що на 1% менше за позначку попереднього року;
      • Споживання:
        Українським споживачам всіх категорій з початку року протранспортовано магістральними газопроводами 26,4 мільярда кубометрів газу, що на 7% менше аналогічного показника 2018 року. Загальне використання газу для виробничо-технологічних витрат (ВТВ) – зменшилося на 8% і нараховує 3,4 мільярда кубометрів природного газу.


      Як працювала українська ГТС у 2019 році / інфографіка Укртрансгазу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Газ Ринок газу Нафтогаз ГТС
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