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Как украинские миротворцы дали жесткий отпор повстанцам в Конго

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В республике Конго, в центре Африки, местные повстанцы напали на миротворческую миссию ООН, где служат украинские военные. Лагерь расположен в аэропорту Mavivi. Нападение миротворцы отбили, но ранены двое военных из Малави и Танзании, украинцы не пострадали.

Украинский военнослужащий миссии ООН в Конго вспомнил, как этой ночью местные повстанцы напали на их базу. Бой длился почти полтора часа – трое миротворцев из Малави и Танзании были ранены. Следовательно, командование миссии решило дать отпор.

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"Сегодня наши вертолеты Ми-8 осуществляют доставку подкрепления пехотных подразделений Южно-Африканской Республики для избежания дальнейших таких ситуаций и проведения операции по зачистке близлежащих районов", – пресс-офицер 18-го ОВО Владимир Фитьо.

Украинские самолеты Ми-24 с воздуха разбомбили лагерь повстанцев, после этого Ми-8 десантировал 150 бойцов. И те уже доводят начатое до конца. Лагерь террористов пылал, а уже вскоре миротворцы захватили еще две базы. Часть нападавших взяли в плен.

Командование международной операции отметило вертолетчиков ВСУ. Так как именно благодаря им в Конго удается удерживать относительную стабильность.

Как известно, противостояние в Конго продолжается с 1994. Между собой воюют две народности тутси и хуту, которые поочередно приходят к власти и устраивают геноцид своим оппонентам. Сейчас у власти военные хуту, которые контролируют и природные ресурсы, в частности, шахты с калтаном. Это является основным материалом для выпуска смартфонов и других гаджетов.

За 24 года противостояния в Конго по меньшей мере 5 миллионов гражданских погибло. ООН ввела сюда миротворческую миссию через 5 лет после начала конфликта.

Что такое миротворческая миссия? Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся с обязательного согласия сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

Автор: Алексей Годзенко
Теги: ООН Миротворческий контингент Вооруженные Силы Украины Конго
Источник: 24 канал
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