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Як українські миротворці дали жорстку відсіч повстанцям у Конго

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У республіці Конго, що у центрі Африки, місцеві повстанці напали на миротворчу місію ООН, де служать українські військові. Табір розташований в аеропорту Mavivi. Напад миротворці відбили, поранено двоє військових з Малаві та Танзанії, українці не постраждали.

Український військовослужбовець місії ООН в Конго пригадав, як цієї ночі місцеві повстанці напали на їхню базу. Бій тривав майже півтори години – троє миротворців з Малаві та Танзанії поранено. Відтак, командування місії вирішило дати відсіч.

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"Сьогодні наші гвинтокрили МІ-8 здійснюють доставку підкріплення піхотних підрозділів Південно-Африканської Республіки для уникнення подальших таких ситуацій та проведення операції з зачистки прилеглих районів", – розповів прес-офіцер 18-го ОВЗ Володимир Фітьо.

Українські літаки МІ-24 з повітря розбомбили табір повстанців, після цього МІ-8 десантував 150 бійців. І ті вже доводять розпочате до кінця. Табір терористів палав, а вже незабаром миротворці захопили ще дві бази. Частину нападників взяли у полон.

Командування міжнародної операції відзначило вертолітників ЗСУ. Адже саме завдяки їм у Конго вдається втримувати відносну стабільність.

Як відомо, протистояння в Конго триває з 1994. Між собою воюють дві народності тутсі і хуту, які почергово приходять до влади і влаштовують геноцид своїм опонентам. Зараз при владі військові хуту, які контролюють і природні ресурси, зокрема, шахти з калтаном. Це є основним матеріалом для випуску смартфонів і інших гаджетів.

За 24 роки протистояння в Конго щонайменше 5 мільйонів цивільних загинуло. ООН ввела сюди миротворчу місію за 5 років після початку конфлікту.

Що таке миротворча місія?
Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Конго Збройні Сили України Миротворчий контингент ООН
Джерело: 24 канал
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