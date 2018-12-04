Как украинские олигархи зарабатывают на солнце и ветре

"Солнечные" тарифы в Украине составляют 0,15 евро за кВт-ч, тогда как, например, в Германии — 0,045 евро. Тариф на "ветер" в Украине составляет 0,102 евро, в Европе — около 0,05 евро за кВт-час.

Такую цену определили, еще 10 лет назад, чтобы стимулировать развитие возобновляемой энергетики.

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Например, если вы установили солнечную батарею и она производит больше энергии, чем вам нужно, то ее можно продать государству. Но за это время оборудование подешевело, а тариф остался.

При этом развитие "зеленой энергетики" до сих пор медленное. Сейчас на нее приходится всего два процента. Однако достаточно на солнце и ветре зарабатывают украинские олигархи. Во времена Януковича целую империю по возобновляемой энергетике построили братья Клюевы.

Они выбили себе дотации из бюджета на 200 миллионов гривен. После их побега эстафету хочет перехватить Ринат Ахметов. Для него народные депутаты даже хотели уменьшить тарифы из-за изменений в законе об алиментах.

По данным агентства Fitch, компания Ахметова планирует вдвое увеличить производство "зеленой" энергии в 2019 году, чем необходимая мощность потребления всей Херсонской области. То есть эти предприятия Ахметова получат нынешние высокие тарифы.