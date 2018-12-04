Як українські олігархи заробляють на сонці та вітрі

"Сонячні" тарифи в Україні становлять 0,15 євро за кВт-год, тоді як, наприклад, у Німеччині — 0,045 євро. Тариф на "вітер" в Україні становить 0,102 євро, у Європі — близько 0,05 євро за кВт-год.

Таку ціну визначили, ще 10 років тому, аби стимулювати розвиток відновлювальної енергетики.

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Наприклад, якщо ви встановили сонячну батарею і вона виробляє більше енергії, ніж вам треба, то її можна продати державі. Але за цей час обладнання здешевіло, а тариф залишився.

При цьому розвиток "зеленої енергетики" досі повільний. Зараз на неї припадає лише два відсотки. Проте добряче на сонці та вітрі заробляють українські олігархи. За часів Януковича цілу імперію з відновлюваної енергетики розбудували брати Клюєви.

Вони вибили собі дотацій з бюджету на 200 мільйонів гривень. Після їхньої втечі естафету хоче перехопити Рінат Ахметов. Для нього народні депутати навіть хотіли зменшити тарифи через зміни у законі про аліменти.

За даними агентства Fitch, компанія Ахметова планує вдвічі збільшити виробництво "зеленої" енергії у 2019 році, аніж необхідна потужність споживання всієї Херсонської області. Тобто ці підприємства Ахметова отримають нинішні високі тарифи.