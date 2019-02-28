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      Как украинские политики говорят на государственном языке: курьезное видео

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      Принципиально в законе должно быть утверждено господствующее положение украинского языка, ведь без него невозможно украинское государство. Речь идет не об уничтожении иных языков, а о прекращении дискриминации родного языка.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал общественный деятель, меценат и основатель художественного агентства "Наш Формат" Владислав Кириченко.

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      Сама по себе украинизация не имеет никакого смысла, если мы не понимаем, что мы строим. Если мы создаем эффективное современное государство, то без создания политической нации, которая будет объединена такими общими ценностями как язык, религия, общее видение истории – ничего не будет.

      С начала независимости у государства не было стратегии, которая бы поддерживала, развивала и защищала украинский язык. У нас министр внутренних дел, человек, который отвечает за соблюдение законов, откровенно пренебрегает и смеется над государственным языком. Не может украинский политик Арсен Аваков не знать украинского языка,
      – рассказал Владислав Кириченко.

      "Изменения не произойдут сразу и нельзя считать, что завтра все изменится. У нас до сих пор большая часть, в том числе в IT-секторе, принципиально демонстрирует свое украинофобство. Если в поисковой системе ввести запрос на украинском, то шансов найти на этом языке в 10 раз меньше, чем на русском или английском", – объяснил Владислав Кириченко.

      Однако мы не можем убеждать, что нужно общаться на родном языке, пользуясь мягким методом. Например, в еврейской общине говорили: "Если хочешь государство Израиль, то должен говорить на иврите." Наши люди очень ленивые, а изменение языка, это сложная вещь. Если человек вырос, говоря на русском, английском или польском, то он будет на нем говорить и дальше. Единственным правильным путем украинизации будет государственная политика.

      Как говорят на украинском наши политики: смотрите видео

       

       
       
      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Украинский язык
      Источник: 24 канал
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