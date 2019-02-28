20:14
28 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Горілка для Кім Чен Ина. Православна медицина
      Вєсті Кремля
      21:27, 27 лютого
      Вєсті.UA: Як завгосп у ВР заробив на Lexus. Епідемія хитрості в корупціонерів.
      Вєсті.UA
      20:08, сьогодні
      Непокарані і "вічно легітимні": чому маєтки топ-злочинців досі не перейшли державі
      ЦРУ
      09:00, 27 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Еміграція із СРСР
      Згадати все
      21:35, 27 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Як українські політики говорять державною мовою: курйозне відео

      61 Читать новость на русском

      Принципово в законі має бути затверджено панівне становище української мови, адже без неї не можлива українська держава. Йдеться не про знищення інакших мов, а про припинення дискримінації рідної мови.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів громадський діяч, меценат та засновник мистецької агенції "Наш Формат" Владислав Кириченко.

      Читайте також: Конфлікт через мовний закон: НАТО стало на бік Угорщини у суперечці з Україною

      Сама по собі українізація немає ніякого сенсу, якщо ми не розуміємо, що ми будуємо. Якщо ми створюємо ефективну сучасну державу, то без створення політичної нації, яка буде об’єднана такими спільними цінностями як мова, релігія, спільне бачення історії – нічого не буде.

      Від початку незалежності у держави не було стратегії, яка б підтримувала, розвивала та захищала українську мову. У нас міністр внутрішніх справ, людина, яка відповідає за дотримання законів, відверто нехтує та глузує з державної мови. Не може український політик Арсен Аваков не знати української мови,
      – розповів Владислав Кириченко.

      "Зміни не будуть одразу й не можна вважати, що завтра усе зміниться. В нас досі більша частина, зокрема в IT-секторі, принципово демонструє своє українофобство. Якщо в пошуковій системі ввести запит українською, то шансів знайти цією мовою в 10 разів менше, аніж російською чи англійською", – пояснив Владислав Кириченко.

      Проте ми не можемо переконувати, що потрібно спілкуватися рідною мовою, користуючись лагідним методом. Наприклад, у єврейській громаді казали: "Якщо хочеш державу Ізраїль, то повинен говорити на івриті." Наші люди дуже ліниві, а зміна мови, то складна річ. Якщо людина виросла, говорячи російською, англійською чи польською, то вона буде нею говорити й надалі. Єдиним правильним шляхом українізації є державна політика.

      Як говорять українською наші політики: дивіться відео

       

       
       
      blog_ava
      Путін нагородив орденом народного артиста України: у Мінкульті прокоментували інцидент
      сьогодні
      5349
      Теги: Новини політики Новини України Українська мова
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Президент, Рада, Кабмін: хто за що відповідає
      сьогодні , 20:01 Президент, Рада, Кабмін: хто за що відповідає
      Євгенія Мазур 118
      Нові державні будівельні норми: ТОП-7 змін, які зачеплять українців
      сьогодні , 19:33 Нові державні будівельні норми: ТОП-7 змін, які зачеплять українців
      Яніна Ткачук 2427
      Медична реформа: що пропонують кандидати в президенти
      сьогодні , 19:01 Медична реформа: що пропонують кандидати в президенти
      Інна Жолобович 277
      Страна, которой управляют корысть и гонор, обречена на исчезновение
      сьогодні , 18:59 Страна, которой управляют корысть и гонор, обречена на исчезновение
      Ян Валетов 578
      Трансфери українських клубів 2019 року
      сьогодні , 18:48 Трансфери українських клубів 2019 року
      5347
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук