Як українські політики говорять державною мовою: курйозне відео

Принципово в законі має бути затверджено панівне становище української мови, адже без неї не можлива українська держава. Йдеться не про знищення інакших мов, а про припинення дискримінації рідної мови.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів громадський діяч, меценат та засновник мистецької агенції "Наш Формат" Владислав Кириченко.

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Сама по собі українізація немає ніякого сенсу, якщо ми не розуміємо, що ми будуємо. Якщо ми створюємо ефективну сучасну державу, то без створення політичної нації, яка буде об’єднана такими спільними цінностями як мова, релігія, спільне бачення історії – нічого не буде.

Від початку незалежності у держави не було стратегії, яка б підтримувала, розвивала та захищала українську мову. У нас міністр внутрішніх справ, людина, яка відповідає за дотримання законів, відверто нехтує та глузує з державної мови. Не може український політик Арсен Аваков не знати української мови,

– розповів Владислав Кириченко.

"Зміни не будуть одразу й не можна вважати, що завтра усе зміниться. В нас досі більша частина, зокрема в IT-секторі, принципово демонструє своє українофобство. Якщо в пошуковій системі ввести запит українською, то шансів знайти цією мовою в 10 разів менше, аніж російською чи англійською", – пояснив Владислав Кириченко.

Проте ми не можемо переконувати, що потрібно спілкуватися рідною мовою, користуючись лагідним методом. Наприклад, у єврейській громаді казали: "Якщо хочеш державу Ізраїль, то повинен говорити на івриті." Наші люди дуже ліниві, а зміна мови, то складна річ. Якщо людина виросла, говорячи російською, англійською чи польською, то вона буде нею говорити й надалі. Єдиним правильним шляхом українізації є державна політика.

Як говорять українською наші політики: дивіться відео