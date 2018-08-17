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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Как украинские политики контролируют юридические фирмы, которые защищают одиозных клиентов

16 Читати новину українською

Именно с такими юридическими фирмами связывают большинство громких дел, которые расследуются в НАБУ, уверяют политологи. Как пример, журналисты одного из интернет-изданий приводят деятельность юрфирмы Equity, клиентами которой является мэр Одессы Геннадий Труханов, компания "Трейд Коммодити" и владельцы птицефабрики "Гавриловські курчата".

По утверждению следователей НАБУ, благодаря тесным связям политиков, подконтрольные им юристы выводят из под удара судов скандальных чиновников и предпринимателей.

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"Если на орбите той или иной юридической компании находятся политики и защищают интересы других политиков, то надо понимать, что это уже не совсем правовая защита и очень часто бывшие сотрудники, делегированные работники этих компаний сейчас находятся в советах всех уровней", – рассказал политолог Владимир Цыбулько.

Журналисты-расследователи выяснили, что половина капитала фирмы Equity принадлежит Виктору Барсуку. Также им, как и следователи НАБУ удалось отследить связь компании с политиками от фракции "Блока Петра Порошенко".

Представители правящей коалиции стоят за правовой компанией, которая защищает не интересы широкого избирателя, а интересы бизнеса, поэтому они попадают в коллизию, которая потом оборачивается им политической недоверием. Краткосрочно выгода есть, но в перспективе это обернется катастрофой и для политической силы, которую они представляют и для того же самого правового бизнеса,
– отметил Цибулько.

По словам политологов, от таких компаний больше всего страдают обычные украинцы. От так, в стране растет недоверие к правовой системе. Изменить ситуацию позволит окончательное отделение политики от бизнеса, уверены специалисты.

Теги: Новости Украины Новости политики Блок Петра Порошенко НАБУ
Источник: 24 канал
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