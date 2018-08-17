Як українські політики контролюють юридичні фірми, які захищають одіозних клієнтів

Саме з такими юридичними фірмами пов'язують більшість гучних справ, які розслідуються в НАБУ, запевняють політологи. Як приклад, журналісти одного з інтернет-видань наводять діяльність юрфірми Equity, клієнтами якої є мер Одеси Геннадій Труханов, компания "Трейд Коммодити" та власники птахофабрики "Гаврилівські курчата".

За твердженням слідчих НАБУ, завдяки тісним зв'язками політиків, підконтрольні їм юристи виводять з під удару судів скандальних чиновників та підприємців.

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"Якщо на орбіті тієї чи іншої юридичної компанії перебувають політики і захищають інтереси інших політиків, то треба розуміти, що це вже не зовсім правовий захист і дуже часто колишні працівники, делеговані працівники цих компаній зараз перебувають в радах усіх рівнів", – розповів політолог Володимир Цибулько.

Журналісти-розслідувачі з'ясували, що половина капіталу фірми Equity належить Віктору Барсуку. Також їм, як і слідчім НАБУ вдалося відстежити зв'язок компанії з політиками від фракції "Блока Петра Порошенка".

Представники правлючої коаліції стоять за правовою компанією, яка захищає не інтереси широкого виборця, а інтереси бізнесу, тому вони потрапляють в колізію, яка потім обертається їм політичною недовірою. Короткостроково вигода є, але в перспективі це обернеться катастрофою і для політичної сили, яку вони представляють і для того ж самого правового бізнесу,

– зазначив Цибулько.

За словами політологів, від таких компаній найбільше страждають звичайні українці. Від так, в країні зростає недовіра до правової системи. Змінити ситуацію дозволить остаточне відокремлення політики від бізнесу, впевнені фахівці.