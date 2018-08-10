Загальна сума збитків у справах НАБУ – 100 мільярдів гривень, – Ситник

10 серпня Національне антикорупційне бюро звітує за півроку своєї роботи. Артем Ситник відповів на два питання, які найбільше турбують суспільство.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка.

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Перше – це його зустріч з Петром Порошенком вночі у нього вдома. Артем Ситник ще тоді говорив, що не вважав цю зустріч непублічною. Однак відповів, що не впевнений, що зустрічався б з президентом якби знав, якою буде реакція

Також він відповів на запитання про зустріч у 2015 році його заступника Гізо Углави з Едуардом Ставицьким – один із фігурантів справ ГПУ і людиною команди Януковича. Він відповів, що тоді Углава ще не працював у НАБУ, тому він не може проводити розслідування щодо цього. Ситник наголосив, що важливо не з ким людина зустрічається, а як вона працює. Гізо Углава ж показує гарні результати у НАБУ.

Артем Ситник зацікавив заявою, що завершується розслідування і скоро буде передано до суду обидві справи щодо розкрадання в Міноборони. Одна справа стосується закупівлі палива, у ній підозрюваний один із заступників міністра Ігор Павловський. Інша – розкрадання на Львівському бронетанковому заводі.

Артем Ситник назвав цікаві цифри, зокрема загальна сума збитків у справах НАБУ, які вони опрацьовують проти чиновників – 100 мільярдів гривень, а це приблизно річний бюджет країни.

Також він зазначив, що кожен дев'ятий підозрюваний у справах НАБУ – це суддя через це й була необхідність проголосувати за закон про Антикорупційний суд.