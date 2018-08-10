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Общая сумма убытков по делам НАБУ – 100 миллиардов гривен, – Сытник

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10 августа Национальное антикоррупционное бюро отчитывается за полгода своей работы. Артем Сытник ответил на два вопроса, которые больше всего беспокоят общество.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала корреспондент.

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Первое – это его встреча с Петром Порошенко ночью у него дома. Артем Сытник еще тогда говорил, что не считал эту встречу непубличной. Однако ответил, что не уверен, что встречался бы с президентом если бы знал, какой будет реакция

Также он ответил на вопрос о встрече в 2015 году его заместителя Гизо Углава с Эдуардом Ставицким – один из фигурантов дел ГПУ и человеком команды Януковича. Он ответил, что тогда Углава еще не работал в НАБУ, поэтому он не может проводить расследование по этому поводу. Сытник подчеркнул, что важно не с кем человек встречается, а как он работает. Гизо Углава же показывает хорошие результаты в НАБУ.

Артем Сытник заинтересовал заявлением, что завершается расследование и скоро будет передано в суд оба дела о хищении в Минобороны. Одно дело касается закупки топлива, в нем подозреваемый один из заместителей министра Игорь Павловский. Другое – хищения на Львовском бронетанковом заводе.

Артем Сытник назвал интересные цифры, в частности общая сумма убытков по делам НАБУ, которые они обрабатывают против чиновников – 100 миллиардов гривен, а это примерно годовой бюджет страны.

Также он отметил, что каждый девятый подозреваемый по делам НАБУ – это судья поэтому и была необходимость проголосовать за закон об Антикоррупционном суде.

Теги: Новости Украины Петр Порошенко САП НАБУ Артем Сытник
Источник: 24 канал
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